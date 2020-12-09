Yeni Zelanda basınına göre Christchurch saldırısıyla ilgili rapor sorumlulara işaret etmiyor

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda’da 15 Mart 2019’da Christchurch bölgesinde Nur ve Linwood camilerinde Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili dün açıklanan 792 sayfalık Kraliyet Soruşturma Komisyonu raporu Yeni Zelanda basınında eleştirilere yol açtı.

Ülkede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen Komisyon raporu en çok okunan gazetelerde manşetlerde yer aldı. Basın kuruluşları, raporun güvenlik birimlerinin organizasyon eksiklerini ortaya koyarken belirli bir kurumu ve güvenlik birimini sorumlu tutmaktan kaçındığına dikkati çekti.



Gazeteler haberlerinde, Müslüman toplumun temsilcilerinin görüşlerine yer verirken, sorunlarının çözümüne desteklerini ifade etti.

- "Bir kere hata yaptık, bir daha yapamayız"

"New Zealand Herald" gazetesi, büyük puntolarla "Üzgünüz" yazan siyah bir ilk sayfa ile çıktı. Terör kurbanları anısına bırakılan çiçeklerin olduğu bir fotoğrafı ilk sayfada yayımlayan gazete raporu, "Bir kere hata yaptık, daha yapamayız." başlığıyla manşetlere taşıdı.

Gazete konuyla ilgili haberinde, "Üzgünüz fakat güvenlik birimlerinin yeni yapılanmasının hoşgörüyü ve güvenliği arttıracağını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberde olayın yaşandığı Nur Camisi'nin imamı Cemal Fouda’nın da görüşlerine yer verildi. Fouda'nın "Terör saldırısından önce, Deans Ave Camisi'nin çevresinde şüpheli kişiler olduğunu bildirmiştim ancak polisin harekete geçmemesi beni hayal kırıklığına uğrattı." ifadesi yer aldı.

Fouda ayrıca "Müslümanlar olarak her hareketimizin istihbarat teşkilatı ve medyanın spot ışıkları altında olmasına alışkınız fakat biz değişime bakıyoruz, birini suçlamaya değil." değerlendirmesine yer verildi.

- "Değişim Zamanı"

Otago Daily Times gazetesi, raporu "Değişim Zamanı" manşetiyle haber yaptı. Haberi kurbanların anısına çiçeklerin bırakıldığı tam sayfa bir fotoğrafla yayınlayan gazete, Başbakan Jacina Ardern'in, "15 Mart’taki gibi bir olayın bir daha asla yaşanmaması için hepimizin oynayacağı bir rol var." sözlerine yer verdi.

Haberde, ayrıca Müslüman toplumu sözcüsü Abdülgani Ali’nin sözlerine de yer aldı. Ali, cemaatinin, "Beyaz aşırıcılığının yarattığı riskin istihbarat servisi tarafından önemsenmediği ve anlaşılmadığını, olaydan önce istihbarat kaynaklarının neredeyse tamamının radikal dini örgütler üzerinde zaman harcadıklarını" belirtti.

- "Bu ülkede güvende olmalıyız"

The Press gazetesi, Nur Camisi İmamı Cemal Fouda’nın sözlerini sayfalarına taşıyarak "Bu ülkede güvende olmalıyız." manşetiyle okuyucularına duyurdu.

Gazetenin kapak sayfasında elinde tespihle oturmuş bir Müslüman'ın büyük bir fotoğrafının yer aldığı haberde, raporunun yeni önlemlere ve çözüm önerilerine işaret etmekle birlikte yetersiz olduğu vurgulandı.

- "Tehlike var demek yetmiyor"

Southland Times ise kapak sayfasına olayın gerçekleştiği caminin büyük bir fotoğrafını koyarak "Tehlike var demek yetmiyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, ağırlıklı olarak Müslüman topluluğun rapor hakkındaki düşüncelerine, kurbanların ve yaralı kurtulan kişilerle ailelerinin görüşlerine ve olay günüyle ilgili anılarına yer verilerek, ülkedeki Müslümanların hala devlet kurumlarının koordinasyon eksikliği yüzünden çeşitli entegrasyon sorunları yaşadıkları, raporda belirtilen sorunları bilmenin artık yetmediği ve çözülmesi için harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Terör saldırısıyla ilgili Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan rapor dün kamuoyuna açıklanmıştı. Ülkenin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına yönelik reform önerileri içeren raporda yeni yapılanmada tehdit algısının değişmesi gerektiği belirtilmiş, Müslümanların ülkeye entegrasyonuna katkı sağlanmasına yönelik tavsiyeler yer almıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine Brenton Tarrant 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.