Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk aileye başsağlığı mesajı

Başbakan Jacinda Ardern, Christchurch’teki terör saldırısında hayatını Zekeriya Tuyan için başsağlığı mesajı yayınladı. AA'nın haberine göre; Başbakanlığın resmi sayfasından yazılı mesaj yayınlayan Başbakan Ardern, “Dün gece Christchurch Hastanesinde hayatını kaybeden bu adamın ailesine ve topluluğuna yürekten başsağlığı diliyorum.” dedi.

Zekeriya Tuyan’ın saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğundan bu yana yoğun bakımda olduğunu hatırlatan Ardern, "Hepimiz en iyisini umuyorduk ancak Nur Camii’ndeki saldırıda aldığı yaralardan dolayı dayanamadı. Bu acı haber Türkiye ve Yeni Zelanda'da hissedilecek." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 50 kişiden, Zekeriya Tuyan’la birlikte iki kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ardern, yaralıların sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Jacinda Ardern, hala hastanede tedavi gören 9 yaralının stabile durumda olduğunu ve ülke olarak söz konusu yaralıların hızla iyileşmelerini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, Zekeriya Tuyan ile birlikte 50 kişi de yaralanmıştı.

Nur camisine yapılan terör saldırısında ağır yaralanan iki çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesinde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetmişti.

Saldırıda yaralanan Türk vatandaşları Temel Ataçocuğu ve Mustafa Boztaş, hastanedeki tedavilerinin ardından daha önce taburcu edilmişti.