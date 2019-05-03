0553 313 94 23

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk aileye başsağlığı mesajı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki terör saldırısından ağır yaralı olarak kurtulan ancak tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan için başsağlığı mesajı yayınladı

03 Mayıs 2019 Cuma 06:40
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk aileye başsağlığı mesajı

Başbakan Jacinda Ardern, Christchurch’teki terör saldırısında hayatını Zekeriya Tuyan için başsağlığı mesajı yayınladı. AA'nın haberine göre; Başbakanlığın resmi sayfasından yazılı mesaj yayınlayan Başbakan Ardern, “Dün gece Christchurch Hastanesinde hayatını kaybeden bu adamın ailesine ve topluluğuna yürekten başsağlığı diliyorum.” dedi.

Zekeriya Tuyan’ın saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğundan bu yana yoğun bakımda olduğunu hatırlatan Ardern, "Hepimiz en iyisini umuyorduk ancak Nur Camii’ndeki saldırıda aldığı yaralardan dolayı dayanamadı. Bu acı haber Türkiye ve Yeni Zelanda'da hissedilecek." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 50 kişiden, Zekeriya Tuyan’la birlikte iki kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ardern, yaralıların sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcayan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Jacinda Ardern, hala hastanede tedavi gören 9 yaralının stabile durumda olduğunu ve ülke olarak söz konusu yaralıların hızla iyileşmelerini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, Zekeriya Tuyan ile birlikte 50 kişi de yaralanmıştı.

Nur camisine yapılan terör saldırısında ağır yaralanan iki çocuk babası Zekeriya Tuyan, Christchurch Hastanesinde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetmişti.

Saldırıda yaralanan Türk vatandaşları Temel Ataçocuğu ve Mustafa Boztaş, hastanedeki tedavilerinin ardından daha önce taburcu edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 07:04
  1. Christchurch
  2. hayatını kaybetti
  3. başsağlığı mesajı
  4. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern
  5. Yeni Zelanda terör saldırsı
  6. Türk aileye başsağlığı mesajı
  7. Zekeriya Tuyan
  8. son dakika
  9. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası
    1. Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı..
    2. Kadıköy’de önce çevreye ateş açtılar..
    3. Okulda patlama sesi polisi alarma..
    4. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk..
    5. Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti..
    6. Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak
    7. Ramazan öncesi vatandaşa sevindirici..
    8. Mahkûmları taşıyan otobüsle, tank..
    9. Suç makinesi böyle yakalandı
    10. 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadınla..
    11. Maduro askerlerle yürüyerek gövde..
    12. Sokak ortasında silahlı çatışma!
    13. Badavut "kesin korunacak hassas alan"..
    14. 'Kaddafi'nin altınları' diyerek vurgun..
    15. Venezuela’da sokağın tansiyonu..
    16. Zeytinburnu’nda bir iş yerinde..
    17. Trump'un damadı Kushner'den..
    18. Bakırköy’de alt geçide çarpan tır..
    19. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    20. Çarptığı köpeği hayata döndürmek için..
    21. Adana’da ilkokulda korkutan yangın
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Meral Akşener'e çok sert sözler: İP..
    24. Mehmet Emin Genç'ten nafaka..
    25. Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği..
    26. Venezuela'dan ABD'ye flaş çağrı:..
    27. Ahırın avlusu çöktü, bir aile evde..
    28. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar:..
    29. Eski eşini darp eden şahsa mahalleli..
    30. Arsenal İtalyanları devirdi! Turun..
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...