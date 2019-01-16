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Yeni Yunan bakan şaşırttı: Türkiye ile...

Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Apostolakis, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada kendilerinin barış yolunu seçtiğini belirtti.

16 Ocak 2019 Çarşamba 01:06
Yeni Yunan bakan şaşırttı: Türkiye ile...

Yunanistan'ın yeni savunma bakanı Evangelos Apostolakis, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Ege'nin karşı kıyısına bir mesajımı iletmek isterim: İki yol var. Çatışma ya da Barış ve İşbirliği yolu" dedi. Eski Genelkurmay Başkanı, "Biz, halklarımızın huzuru ve refahı için barış, mantık ve işbirliği yolunu seçiyoruz" diye konuştu.

Görevi, bakanlıktan istifa eden Panos Kammenos'tan devralan Apostolakis, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

"Geçmişte yaşadığımız çatışmaların bedelini hepimiz aynı şekilde ödedik. Milliyetçiliğin getirdiği çatışmalar halklarımıza her zaman zarar ve acılar vermiştir. Barış yolunu izlediğimiz dönemlerde ise halklarımız huzur ve refaha kavuşmuştur. Bizim kırmızı çizgilerimiz uluslararası hukuk kurallarının çiğnenmesidir."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, Oramiral Evangelos Apostolakis'in neden Savunma Bakanlığı'na getirildiğini Parlamento'da yaptığı konuşmada açıkladı.

Çipras, Türkiye'yi ima ederek, "Ne yapacağı öngörülemeyen Doğu'daki komşumuzun ülkemize yönelik tehditlerine karşı ne denli birlik ve beraberlik içinde bulunduğumuzun bir mesajıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 01:06
  1. Türkiye
  2. Yunanistan
  3. Milliyet
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