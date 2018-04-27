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Yeni yol haritası ile büyüyecekler

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu 500’den fazla davetlinin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirilen Management Forum Türkiye’de yapılan sunumlarda işletmelerin geleceğinde planlama ve KOBİ’lerin önemine vurgu yapıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:30
Yeni yol haritası ile büyüyecekler

İstanbul’da düzenlenen Management Forum Türkiye’de KOBİ’lerin geleceğine dönük önemli mesajlar verildi. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu 500’den fazla davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen Management Forum Türkiye’de yapılan sunumlarda işletmelerin geleceğinde planlama ve KOBİ’lerin önemine vurgu yapıldı.

HEDEF İTHALATI DÜŞÜRMEK

Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr Hasan Ali Çelik, Management Forum Turkey açılış konuşmasında “Ülkemizde ithalat oranlarını düşürmek için özellikle Teknolojik üretime dayalı çalışmalar yapmaktayız. Tekno Yatırım Stratejik Ürün Desteklerinde yüzde 70 ‘e varan destekler sağlıyoruz. Artık bilim ve teknoloji odaklı düşünmeli ve bu yönde kendimizi daha da ileriye taşımalıyız. İşletmelerimiz teknolojik değişime yönelik çalışmalarını her geçen gün hızlandırıyorlar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm kurumlarımız ile ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

STRATEJİLER BELLİ OLMALI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç da, “Yönetim Stratejileri işletmeler için çok önemli bir faktördür. Her işletmenin özelliğine göre uygun hazırlanacak stratejiler ve bu stratejilere göre çalışma ortamları oluşturulması, kârlılık, istihdam oranları gibi rakamlara da pozitif etki sağlayacaktır“ dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:30
  1. İstanbul
  2. Management Forum
  3. Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr Hasan Ali Çelik

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