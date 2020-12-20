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Gündem Yeni yılda KYK kredi ve burs miktarına zam gelecek mi?
Gündem

Yeni yılda KYK kredi ve burs miktarına zam gelecek mi?

2021 yılında KYK burs ve kredi miktarının ne kadar olacağı merak edilenler arasında yer alıyor. KYK burs, kredi başvuru sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, 2021 yılında ne kadar burs, kredi alacaklarını sorguluyor. Peki KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 18:16:00 -
Yeni yılda KYK kredi ve burs miktarına zam gelecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamasında 2020-2021 eğitim öğretim yılı KYK burs, kredi sonuçlarının açıklandığını paylaşmıştı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin en merak ettiği konulardan biri yeni yılda burs ve kredilerin ne kadar olacağı oldu. Hem KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklanan hem de mevcut kredi ve burs ödemelerini alan öğrenciler için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2021 yılında KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar olacak?

2020 yılı için burs ve kredi miktarı 550 lira olarak açıklanmıştı. Söz konusu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene duyurmuştu. 2021 yılında ise kredi ve burs miktarının ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Ancak yeniden değerleme oranı üzerinden KYK kredi ve burs miktarına zam yapıldığı takdirde bu tutarın 600 TL olması öngörülüyor. 

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