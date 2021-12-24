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Ekonomi Yeni yılda idari para cezası alt sınırı açıklandı
Ekonomi

Yeni yılda idari para cezası alt sınırı açıklandı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a göre öngörülen idari para cezası alt sınırı yılbaşından itibaren yüzde 36,20 artışla 47 bin 409 lira olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 14:41:00 -
Yeni yılda idari para cezası alt sınırı açıklandı

Rekabet Kurumunun "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20'lik artış esas alınarak, 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'e kadar geçerli olmak üzere 47 bin 409 liraya yükseltildi.

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