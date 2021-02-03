Yeni yılda 3 yeni şube

2020 yılını 50 şube ile tamamlayan Emlak Katılım, üç yeni şubesini daha hizmete sundu. Antakya ve Isparta’da ilk şubelerini açmanın heyecanını yaşayan Emlak Katılım, İstanbul’daki 24. şubesini ise Mecidiyeköy’de açtı.

Hedef: Yıl sonuna kadar 50 şube

Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri şubeleşme çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Ülkemizin güçlü ekonomisine ve yarınlarına olan inancımızla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2021 yılına üç yeni hizmet noktamızı aynı anda açarak hızlı bir giriş yapıyoruz. İstanbul’da 24. şubemizi Mecidiyeköy’de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Tarım, hizmet ve sanayi bakımından bölgenin önemli merkezlerinden Isparta ile medeniyetlerin kesişim noktası Hatay’ın merkezi Antakya’ da ilk şubelerimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç şubemizin de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2021’de 50 yeni şube açmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yılsonunda toplam 100 hizmet noktasına ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Yüzde 120 büyüdük

Ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi hedefleyen, sanayileşme ve yerli üretime destek olmayı kuruluşlarının temel nedenlerinden biri olarak tanımlayan Bayraktar, şöyle devam etti: “2020 pandemi nedeniyle ezber bozan bir yıl olarak tarihe geçse de bizim için başarılı rakamlara ulaştığımız bir yıl oldu. Emlak Katılım olarak, 2019’da 9,3 milyar TL olan aktif büyüklüğümüzü 2020 sonu itibariyle 20,3 milyar TL’ye taşıyarak yüzde 120 oranında büyüme gerçekleştirdik. Özelikle reel sektörü destekleyen fonlar kullandıran bankamızın bu yönde fon büyüklüğü 16,4 milyar TL’ye ulaşırken, toplanılan fonlar da 11,7 milyar TL civarında gerçekleşti. 2021’de de müşterilerimize hizmet götürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmete alacağımız yeni şubelerimizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ederim.”