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’’Yeni yetişen nesilde ağaç sevgisi ne kadar iyi oluşursa geleceğimiz de o kadar huzurlu ve aydınlık olur’’

Emet ilçesindeDünya Ormancılık Haftası nedeniyle, Emet Orman İşletme Müdürlüğünce fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 13:12
’’Yeni yetişen nesilde ağaç sevgisi ne kadar iyi oluşursa geleceğimiz de o kadar huzurlu ve aydınlık olur’’

Emet ilçesindeDünya Ormancılık Haftası nedeniyle, Emet Orman İşletme Müdürlüğünce fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.


Emet İlçesi, Esentepe Mahallesi, Leylek Konmaz mevkiinde gerçekleşen etkinliğe, Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, daire amirleri, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri ile orman çalışanları katıldı. 200 adet kara çam, 50 adet badem, 50 adet sedir fidanının dikildiği etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


Etkinlikte fidan diken ve öğrencilerle sohbet eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı konuşmada, ’’Yeni yetişen nesilde ağaç sevgisi ne kadar iyi oluşursa, geleceğimiz de o kadar huzurlu ve aydınlık olur. Bir ülkenin en önemli yer üstü kaynaklarından olan ormanlar, doğal dengenin korunması ve yaşamın sürdürülebilmesinde hayati öneme sahiptir. Bu sebeple çok uzun bir süreç ve emek sonucunda oluşan ormanlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz. 200 adet kara çam, 50 adet badem, 50 adet de sedir fidanını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle öğrencilerimize fidan sevgisini, doğa sevgisini aşılamak gayesiyle hep birlikte fidanı toprakla buluşturduk. Önemli bir sorumluluğu, sosyal faaliyeti ve hayrı yerine getirmenin huzuru ve heyecanı içerisindeyiz. Burada bulunan herkesin dikili bir fidanı oldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:12
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