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Yeni yerli Yörük fabrikadan çıktı

Nurol Makina tarafından geliştirilen 4x4 zırhlı araç Yörük için fabrika çıkış töreni düzenlendi.

29 Haziran 2018 Cuma 11:01
Yeni yerli Yörük fabrikadan çıktı

Yörük ilk olarak Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na katılmış, Ve ilk ismi de orada açıklmnmıştı.

Nurol Makina İş Geliştirme Müdürü Hakan Arısüt, "Güvenlik güçlerimize, silahlı kuvvetlerimize hizmet etmesini, bu perspektifte yurt dışına açılım sağlayarak ülkemizi en iyi şekilde gururlandırmasını bekliyoruz. Patentini de aldık. Efes Tatbikatı'ndan aldığımız sinerjiyi iç ve dış pazara en iyi şekilde yansıtarak ülkemizin adını dışarılara taşıyıp, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

Toplam sekiz ton ağırlığındaki Yörük dört ton taşıma kapasitene sahip. Aracın mayın koruma seviyesi, teker ve göbek altında altı kilogramlık TNT patlamasına dayanabilecek şekilde tasarlandı.
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Altı metre dönüş yarıçapına sahip araç meskun mahal operasyonlarında kolay manevra yapabiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:01
  1. Yerli Yörük 4X4'ün fabrika çıkış töreni yapıldı

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