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Korona Virüs Yeni yerli koronavirüs aşısının müthiş özelliği açıklandı
Korona Virüs

Yeni yerli koronavirüs aşısının müthiş özelliği açıklandı

TÜBİTAK geliştirdiği VLP aşısında yeni aşamaya geçtiğini duyurdu. Deneme aşısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın olduğu yerli aşının farklı bir özelliği bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 12:31:00 -
Yeni yerli koronavirüs aşısının müthiş özelliği açıklandı

VLP temelli aşı çalışmasının Faz 2 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nun geliştirdiği virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının Faz 2 gönüllülerine uygulanması programında konuştu.

Tübitak Başkanı Hasan Mandal "VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan faz 2 aşamasında sadece orijinal Wuhan suşuna değil İngiliz mutantına karşıda kullanılacak" dedi.

Gurur kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'nın yaptığı açıklamada, "Bizim için gurur kaynağı ancak daha da sevindiren haberimiz özellikle son dönemde herkesin biraz da Hindistan kaynaklı korkulu rüyası haline gelen delta mutasyonu, delta plus mutasyonuna karşı ve dünya üzerinde de insan çalışmaları anlamında etkili olabilecek, bu mutasyonlardan da insanları koruyabilecek virüs benzeri parçacık aşısı; TÜBİTAK ve özellikle de bakanımız sayın Varank'ın da gönüllü olduğu aşımız Faz-2 çalışmasında" dedi.

Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşısı nedir?

Geliştirilen virüs benzeri parçacıklar (virüs kabukları), virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Hastalığa neden olmayan bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırıyor. Türkiye'de Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. İhsan Gürsel ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden eşi Prof. Dr. Mayda Gürsel ve ekibi ile birlikte geliştirilen VLP aşı adayı kısa süre önce Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 aday aşı listesine eklendi.

İlk aşıyı Bakan Mustafa Varank olmuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüse karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde geliştirilen VLP aşısında gönüllü olmuştu.

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Yorumlar

meyyid

geçen yıl aralık ayında kesin çıkıyor dendi hala çıkmadı.kazakistan bile 3 ay önce yaptı biz hala konuşuyoruz.yinede buna da şükür....
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