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Aktüel Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Aktüel

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ın da arasında bulunduğu 26 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:22:39 -
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te

TBMM (AA) - SİNAN USLU - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ın da arasında bulunduğu 26 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Buldan, Özel ve Işık'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş."

Gelen dosyalar arasında Salihe Aydeniz'in 4, Mensur Işık, Ayşe Sürücü, Atila Sertel ve Sezai Temelli'nin 3, Remziye Tosun, Berdan Öztürk, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Pervin Buldan ile Özgür Özel'in 2'şer dosyası bulunuyor.

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