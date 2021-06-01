Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Kısmi ve tam kapanmanın ardından ülkemizde vakalarda ciddi bir düşüş yaşandı. 1 Haziran’dan itibaren ise kademeli normalleşme dönemi başladı. Milyonlarca kişi 1 Haziran’dan itibaren geçerli yasakları merak ediyor. Peki, kabine toplantısı kararları nelerdir 1 Haziran?

Yeni yasaklar | Kabine toplantısı kararları güncel

Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir. Bu sınırlama, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran'ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran'ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir” dedi.

1 Haziran’dan itibaren geçerli olan kısıtlamalara ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan genelge yayımlandı. Kademeli normalleşme genelgesi için TIKLAYINIZ