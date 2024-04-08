Yeni yasa çıktı: Bunu yapan tüm sürücülerin ehliyetine el konulacak!

2024 yılında trafik cezalarına yüksek miktarlarda ceza kesilmeye başlandı. Araç sahipleri, sürücüler trafik kurallarına uymadığı taktirde binlerce TL ceza ile karşı karşıya kalıyor. Yeni açıklanan maddeye göre artık o kurala uymayan kişilere hem para cezası uygulanacak hem de ehliyetlerine el konulacak. İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 9 günlük bayramı tatili Cuma günü başladı. Bir çok kişi önceden yaptığı bayram tatili planlarını uygulamak için yollara döküldü. 2024 Ocak ayında ise trafik cezalarına yüzde 58 oranında zam gelmişti.

Sürücülerin bayram tatilinde trafik cezası yememeleri, kurallara uymaları için bir uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda sürücüler o kurala dikkat etmezse hem para cezası ile karşı karşıya kalacak, hem de ehliyetlerine el konulacak.

6500 TL PARA CEZASI KESİLECEK

Karayolları Trafik Kanunu'nun aktardığı bilgiye göre trafikte alkollü bir şekilde araç kullanmanın ciddi miktarda cezası bulunuyor.Trafiğe alkollü çıkan sürücüler ilk yakalanmalarında 6.439 TL para cezası ödeyecek. Buna ek olarak ikinci yakalanmada 8075 TL, üçüncü yakalanmada ise 12 bin 997 TL para cezası kesilecek.Trafikte alkollü yakalanan sürücülerin 6 aylığına ehliyetine el konulacağı gibi 20 ceza puanı da uygulanacak.

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