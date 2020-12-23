İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika’da yeni bir corona virüsü mutasyonunun tespit edildiğini ve bunun İngiltere’de tespit edilen mutasyondan daha da endişe verici olduğunu açıkladı.

Yeni virüs daha mı bulaşıcı?

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancock, mutasyonlu virüsün daha hızlı bulaştığını ve daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.

Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika’daki türün, İngiltere’de tespit edilen mutasyondan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını, daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.

Bu mutasyonun İngiltere’de iki vakada belirlendiğini, bunların Güney Afirka’dan gelen kişilerle temaslı olduğunu söyleyen Hancock, virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirtti. Hancock mutasyonnun özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, virüsün incelenmekte olduğunu söyledi.

Buna karşı önlem olarak Güney Afrika’dan son iki hafta içinde İngiltere’ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan Hancock, bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Güney Afrika’ya yönelik seyahat sınırlamaları getirildi. Hafta sonundan itibaren de daha fazla bölgede kısıtlamalar sıkılaştırılacak.

DSÖ'den son dakika açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti.

Konuya ilişkin toplanan uzmanlar, virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri görüştüler.

Mutasyon virüs daha bulaşıcı

Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı.