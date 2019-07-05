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Yeni Vezirköprü Devlet Hastanesi inşaatı yıl sonuna tamamlanıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:18
Yeni Vezirköprü Devlet Hastanesi inşaatı yıl sonuna tamamlanıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Vezirköprü ilçesinin önemli bir ihtiyacı olan hastane binasını yıl sonuna tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi.


Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr.Mehmet Kılınç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Kamil Güler ve beraberindeki heyet inşaatı halen süren Yeni Vezirköprü Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.


Ziyarette çalışmaların son durumu hakkında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuş’tan bilgi alan Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, geçmiş süreçte aksamalar yaşanan hastane inşaatının şu an büyük bir hızla ilerlediğini, fiziki gerçekleşme olarak yüzde 83’ü tamamlanan hastane binası için tefrişat ve malzeme alımı işlemlerine başladıklarını, bakanlıktan konuyla ilgili gerekli ödeneğin geldiğini söyledi.


Hedeflerinin yıl sonuna kadar Vezirköprü ilçesinin önemli bir ihtiyacı olan hastane binasının tamamlanarak hizmete sokulması olduğunu belirten Oruç, modern diyaliz ünitesi, yeni tomografi cihazı ve bölge hastanelerinde bulunmayan MR cihazına sahip olacak şekilde planlanan ve 53 bin m2 alanda inşa edilen 200 yataklı hastanenin hizmete girmesiyle Vezirköprü’nün sağlık alanında 50 yıllık ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.


Yeni hastane binasında acil serviste müşahede yatağı sayısın 10’dan 30’a; ameliyat oda sayısının 4’den 7’ye; poliklinik sayısının ise 22’den 52’ye yükseleceğini belirten Oruç,tüm hasta odaları nitelikli oda olarak planlanan hastanede ayrıca 401 araçlık bir otopark da bulunacağını kaydetti.


Hastanenin sadece Vezirköprü’ye değil, üstün görüntüleme merkeziyle Havza, Sinop, Boyabat ve Durağan gibi çevre il ve ilçelerden gelecek hastalara da hizmet vereceğini belirten Sağlık Müdürü Oruç, artık Vezirköprü halkının tedavi için il merkezine gitmesine gerek olmadan işlemlerini ilçelerinde tamamlayacağını, hastanenin hemen yanına inşa edilen 20 ünitli Vezirköprü Diş Sağlığı Merkezinin hastaneyle birlikte hizmete girmesiyle de Vezirköprü’de sağlık alanında istenilen seviyede bir hizmet verme şansına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:18
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