Yeni turizm bakanı Ersoy’a büyük destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni dönemin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirilen Mehmet Ersoy’a turizm sektörü temsilcilerinden destek geldi.

Sektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tercihiyle turizm sektörüne verdiği önemi de gözler önüne serdiğini ve sektörün problemlerine hakim olan Mehmet Ersoy'un kısa zamanda ciddi atılımların önünü açacağına inandıklarını ifade ettiler.

"SEKTÖRÜMÜZ ADINA SON DERECE MUTLUYUZ"

Mehmet Ersoy’un sektörün bütün bileşenlerinde faaliyet gösteren büyük bir grubun sahibi olduğunu vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Dolayısıyla sektörümüz adına son derece mutluyuz. Bunu sektöre verilen değerin ve kıymetin bir göstergesi olarak da değerlendiriyorum. Mehmet Bey sektörün tüm sorunlarını biliyor. Son derece önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Bunun da ilerleyen dönemlerde rakamlara ve istatistiklere yansıyacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"SEKTÖR SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE CİDDİ BİR ATILIM YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Uzun zamandır göreve gelecek bakanın turizm sektörünün içinde olması noktasında bir telkinleri olduğunu ifade eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erken Yağcı ise “Yeni bakanımız uzun süredir turizm sektörünün içinde ve farklı alanlarda yatırımları olan biri. Dolayısıyla sektörün sorunlarını çok iyi bilen, sektörün sorunlarına hakim aynı zamanda da sektörün tüm paydaşları ile iletişimi olan biri. Siyasi irade de arkasında olursa sektörün sorunlarının çözümünde çok yakın zamanda ciddi bir atılım yapacağını düşünüyoruz. Biz sektör olarak kendisinin arkasındayız ve destekliyoruz. Yakın zamanda da kendisiyle çalışmayı umuyoruz” dedi.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizim Bakanı olarak kabinede yer alacak olmasını şu şekilde değerlendirdi:

“Sektörün içinden gelen meslektaşımızın, Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bunu turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bakanımız ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve havayolu kuruluşu sahibi olarak Sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz.”