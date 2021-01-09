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Spor Yeni transfer İstanbul'a geldi
Spor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Galatasaray'a transferi bitme aşamasına gelen Henry Onyekuru, 10 bagaj ile İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 16:43:00 -
Yeni transfer İstanbul'a geldi

Galatasaray'a transferi gündemde olan Nijeryalı futbolcu Onyekuru, bu sabah İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Fransa'nın Nice kentine gitti. Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak 'Ayrılmak istiyor' şeklindeki açıklamasının ardından yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de 'Takımda görmek isterim' açıklaması ve yönetime rapor vermesi ile yönetimde harekete geçirmişti.

Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli seferiyle bu sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a gelen Henry Onyekuru, daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. Ailesini ise İstanbul’da bırakan yıldız futbolcun ailesinin beraberlerinde 10 bagajının bulunması dikkat çekti. Onyekuru'nun ailesini İstanbul'da bırakması, transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.

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