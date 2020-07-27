Yeni Toyota Yaris, Kasım’da Türkiye’de

Toyota, B segmentinde hibrit versiyon başta olmak üzere ilkleri gerçekleştiren Yaris’in tamamen yeni dördüncü neslini Türkiye pazarında sunmaya hazırlanıyor. Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak olan Yaris, teknolojik donanımı ve daha iyi gövde dayanımıyla öne çıkacak. Yeni Yaris’te Toyota’nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine de yer verildi. Yeni nesil hibrit motor, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlıyor. Özellikle şehir içi sürüşlerde, yüzde 100 elektrikli bir otomobil gibi sıfır emisyonla daha fazla sürüş gerçekleştiren ve kendi kendini şarj edebilen Yeni Yaris ile şarj kaygısı yaşanmadan yolculuk yapılabiliyor.

Yenilikler bir arada

-Yaris’in uzunluğu 5 mm azaltılıp, dingil mesafesi 50 mm uzatıldı. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş ve ferah bir atmosfere sahip oldu.

-Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) ile sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ve özel ambiyans kabin aydınlatması gibi özellikler de Yeni Yaris’i farklılaştırıyor.

Yakıt tüketimi: 3.7 lt/100 km

-Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirildi. Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. l Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 85 g/km’ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi yüzde 20 iyileştirilerek 3.7 lt/100 km olarak ölçüldü.