  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turizm için 70 ülke ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin 'güvenli' olduğu vurgusu

KKTC'de orman yangını

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?
için kalan
Yerel

'Yeni tip' miting... Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, seçmenle online görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs tedbirleri nedeniyle online miting yaparak seçmenle görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:04:00 - 2020-05-17 16:08:44
'Yeni tip' miting... Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, seçmenle online görüştü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, her alanda olduğu gibi seçimlerde de etkisini gösteriyor. Bunun bir örneği Sırbistan'da yaşandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) seçim kampanyasını başlattı.

Vucic, "Çocuklarımız İçin" sloganıyla başlattığı kampanyanın ilk mitinginde, küçük ekranlarla dolu büyük bir salonda onlarca partiliye hitap etti.

Online miting

Sırp lider, koronavirüs nedeniyle online yaptığı ilk mitingini sosyal medya hesaplarından da canlı yayınladı.

Sırbistan'ın her geçen gün geliştiğini vurgulayan Vucic, "Bu yalnızca siyasi partiler arasında, radikaller, liberaller, demokratlar ya da diğerleri arasında seçim yapmak değil, bu çok daha önemli bir seçim olacak. Bu seçimde, geleceğimize de karar vereceğiz." dedi.

Vucic, iktidardaki partisinin yeni dönemdeki önceliklerinin sağlık, eğitim ve yatırımlar olacağını vurguladı. Farklı yerlerden online mitinge bağlanan partililer, ilginç görüntü oluşturdu.

Sırbistan'da daha önce 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen genel ve yerel seçimler, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

10 bin 496 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 228 kişi hayatını kaybetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı