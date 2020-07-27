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Aktüel

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 08:18:02 -
Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 555, Meksika'da 306, Hindistan'da 708 kişi hayatını kaybetti.
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