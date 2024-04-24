Yeni Tiguan eTSI teknolojisiyle hiç olmadığı kadar verimli

Türkiye’de 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli ve 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Tiguan, 2 milyon 35 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satın alınabilecek.

Volkswagen, Tiguan modelinin üçüncü neslini kapsamlı iyileştirmelerle yeniledi: 48 Voltluk hafif hibrit sistemin entegre edildiği turbo beslemeli benzinli motor (eTSI), IQ. LIGHT HD matrix farlar, sınıfında ilk kez sunulan çift valfli adaptif süspansiyon sistemi DCC Pro, dijital kokpit ve masaj özellikli ergoActive koltuklar, Yeni Tiguan’ın dikkat çekici özellikleri arasında.

En verimli Tiguan

Aerodinamideki önemli geliştirmeler ve gelişmiş güç-aktarma sistemleri sayesinde Yeni Tiguan, orta sınıfın en verimli SUV modellerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yeni Tiguan’ın aerodinamik tasarımı sayesinde, hava sürtünme katsayısı 0.33’ten 0.28’e düşürülüyor ve verimlilik artırılıyor. 48 Volt hafif hibrit sistem (eTSI), Golf’ten ve Yeni Passat’tan sonra Yeni Tiguan’da da karşımıza çıkıyor ve 1.5 litre hacmindeki motor 150 PS güç üretiyor. eTSI teknolojisi sayesinde kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmekte olup bu sayede ön yolcu koltuğunun altında bulunan Li-ion batarya şarj ediliyor. Güç aktarma organlarının kalbini oluşturan 1.5 eTSI EVO2 motor, Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACTplus) ile donatıldı. ACTplus ile, dört silindirden ikisi motorun çalışma gereksinimine göre mümkün olduğunca sık olarak kapatılır. İlk 1.5 TSI ACT nesline kıyasla, silindirlerin açılıp kapanma süresi ve sarsıntısı, mükemmeli garanti edecek şekilde iyileştirilmiş.

2.3 tona kadar çekme kapasitesine sahip

Yeni Tiguan, 1.5 eTSI 150 PS ve 2.0 TDI SCR 193 PS motor seçeneklerine eşlik eden 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman “DSG” ile pazara sunulmakta. 2.0 turbo beslemeli dizel motorda 4MOTION dört tekerden çekiş sistemi standart olarak sunulurken; 1.5 eTSI motor, standart olarak hafif hibrit teknolojisi ile gelmekte. 2.0 turbo beslemeli dizel motor sayesinde, Yeni Tiguan 0’dan 100 km/s hıza 7.7 saniyede çıkabiliyor.

Ayrıca 2.3 tona kadar maksimum çekme kapasitesine sahip.

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