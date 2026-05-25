Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini" belirterek, anlaşmaya taraf bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı, "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

Hafta sonu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini ileri sürdü.

Birkaç ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğine ve bunun da anlaşılabileceğine vurgu yapan Trump, ancak İran ile yapılacak anlaşmayı "tarihi bir olay" haline getirmek için çoğu ülkenin buna "istekli ve hazır" olması gerektiğini savundu.

Trump, Abraham Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere "ekonomik ve sosyal patlama" getirdiğini öne sürerek, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da Abraham Anlaşmaları'na katılmasından "onur duyacaklarını" söylediklerini iddia etti.