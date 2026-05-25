  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avukatı ihraç listesi doğruladı: Kılıçdaroğlu 10 CHP'li vekilin biletini kesti! Özgür Özel'e tepki gösterdi! Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir Hizbullah’la başa çıkamayan Siyonistlerden Korkunç tehdit Eski CHP PM üyesi açık açık söyledi: Biz bir belediye başkanı tarafından yönetildik CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na büyük destek! Sonuna kadar arkasındayız CHP'de ahlak krizi: "Köklü miras" otel odalarında çürüyor Kara Atmaca’dan nokta atışı: Milli füze hedefi imha etti 25 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu hazırlığı! Özgür'ün pislikleri temizle temizle bitmiyor! CHP yandaşı Can Ataklı'dan dikkat çeken soru: Özgür Özel'in aklına kim girdi?
Gündem Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!
Gündem

Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu seyrettiğini öne sürerek Ortadoğu'yu ateşe atacak yeni bir dayatmaya girişti. Sosyal medya hesabı üzerinden küstah açıklamalarda bulunan Trump, bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak İsrail ile normalleşmeyi içeren sinsi Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin "iyi gittiğini" belirterek, anlaşmaya taraf bölge ülkelerinin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini savundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin "iyi gittiğini" belirtti.

ABD Başkanı, "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak, savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor." ifadesini kullandı.

Hafta sonu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün ve Pakistan'dan liderlerle görüşmeler yaptığını hatırlatan Trump, bu ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılması gerektiğini ileri sürdü.

Birkaç ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmamak için bazı gerekçeleri olabileceğine ve bunun da anlaşılabileceğine vurgu yapan Trump, ancak İran ile yapılacak anlaşmayı "tarihi bir olay" haline getirmek için çoğu ülkenin buna "istekli ve hazır" olması gerektiğini savundu.

Trump, Abraham Anlaşmaları'nın katılımcı ülkelere "ekonomik ve sosyal patlama" getirdiğini öne sürerek, adı geçen ülke liderlerinin, ABD ile yapılacak bir anlaşma sonrası İran'ın da Abraham Anlaşmaları'na katılmasından "onur duyacaklarını" söylediklerini iddia etti.

Katar ve Suudi Arabistan'dan kritik zirve! ABD-İran hattındaki ateşkes için Riyad ve Doha devreye girdi!
Katar ve Suudi Arabistan'dan kritik zirve! ABD-İran hattındaki ateşkes için Riyad ve Doha devreye girdi!

Gündem

Katar ve Suudi Arabistan'dan kritik zirve! ABD-İran hattındaki ateşkes için Riyad ve Doha devreye girdi!

Emperyalizm ve Siyonizm hedeflerine ulaşamadı: ABD anlaşma arayışında
Emperyalizm ve Siyonizm hedeflerine ulaşamadı: ABD anlaşma arayışında

Gündem

Emperyalizm ve Siyonizm hedeflerine ulaşamadı: ABD anlaşma arayışında

ABD’de dikkat çeken anket: Demokrat tabanda siyonist rejime destek sert düştü
ABD’de dikkat çeken anket: Demokrat tabanda siyonist rejime destek sert düştü

Gündem

ABD’de dikkat çeken anket: Demokrat tabanda siyonist rejime destek sert düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Eceli yaklaşan köpek yine havlamaya başlamış .

Ali rıza

Bu orsspu çocuğu ne zırlıyor!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23