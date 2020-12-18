Yeni teknolojileri ülkemize kazandırmayı sürdüreceğiz

Buğra Kardan

Dijital ürünleri ve servisleriyle ön planda yer alan Turkcell, yatırımlarına ara vermiyor. Kurum olarak 2020’de her alanda başarı elde ettiklerini belirten Genel Müdür Murat Erkan, 2021’e de damga vuracak hamleler yapacaklarına dikkat çekti.

Tüm imkanlarımızı kullandık

Erkan, Turkcell’in yatırımları ve hedefleriyle ilgili Yeni Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar şöyle:

2020 tüm dünyanın bir asırdır karşılaşmadığı pandemi deneyiminin etkisiyle herkes için zorlu geçen bir yıl oldu. Bu yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, yol açtığı dönüşümle telekomünikasyon sektörünün önemini net bir şekilde ortaya koydu.

Kurum olarak pandemi döneminde mobilde 1.4 Gbps, sabit tarafta ise 10 Gbps hızları destekleyen güçlü altyapımızı müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli iletişim sunmak için seferber ettik.

Başarılı bir grafik

Şükür ki 2020’yi de önemli başarılara imza atarak tamamlıyoruz. Bu sene tüm alanlarda güçlü büyüme ede ettik.

Üçüncü çeyrekte toplam gelirlerimizi yüzde 16.1 arttırarak 7.6 milyar liraya çıkardık. Ayrıca ilk 9 ayda net faturalı müşteri sayımızı 1.1 milyon arttırmayı başardık.

Dijital satış kanallarımıza olan ilgi 2020’de arttı. Sabit işimiz hariç Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanallarımızın payı yüzde 12’yi buldu. Dijital kanallarımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı yıllık bazda ikiye katlandı. Aylık ortalama ziyaretçi sayımız ise 28 milyon olarak gerçekleşti.

Tekil gelirler arttı

Dijital servislerimiz, üçüncü çeyrekte tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 28 büyüdü. Tabii servislerimize de yenilerini eklemeye de devam ettik.

Yeni ürünümüz TV+ Ready’i müşterilerimizle buluşturduk. Yine dijital uygulamamız BiP Meet’i kullanıma açtık. BiP Meet kullanıcılara verilerini korurken, hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkânı tanıyor. 2020’de devreye aldığımız bir diğer yeni servis ise dosya paylaşım hizmeti lifebox transfer oldu. lifebox transfer sayesinde kullanıcılar diledikleri dosyayı e-posta adresi aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde gönderebilme olanağı elde etti.

2020 Paycell'in yılı oldu

2020, kullanıcılarına ve üye iş yerlerine geniş yelpazede çözümler sunan techfin platformumuz Paycell’in yılı oldu. Pandemi sürecinde dijital ödeme alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanım oranı artan Paycell’in aktif kullanıcı sayısı üçüncü çeyrekte 4.6 milyona varırken, toplam işlem hacmi de 2.2 milyar lira oldu.

Paycell’in grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85 arttı. 11 bin üye iş yerinde kullanılan Paycell’le maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan mevzuatlara uygun Paycell Android POS’u da müşterilerimizin kullanımına sunduk.

Kurumsal müşterilerimize uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Servisleri’nin gelirleri de üçüncü çeyrekte yüzde 40 arttı. Bu yıl da Dijital İş Servisleri aracılığıyla şirketlerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri ve bilgi teknolojileri alanlarında katkı sağlamayı sürdürdük.

Sağlık sektörünün dijitalleşmesi adına önemli adımlar attık. Dijital altyapı hizmeti verdiğimiz hastane sayısını yediye çıkarttık.

İstihdama büyük katkı

Pandemi koşullarına rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2020 sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar lira seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Ayrıca sene sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız.

Turkcell, Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten kurumlardan birisi. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 2021’de de üç stratejik odak alanımız olan tech-fin, dijital iş çözümleri ve yerli servislerde hızlı büyümemizi sürdüreceğiz.

Dönüşümde rol oynayacağız

2021 yılında teknoloji alanında üstlendiğimiz öncü rolümüzle yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Başta 5G ve yapay zekâ olmak üzere Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik yatırım yapacağımız konular arasında yer alacak.

2021’de de Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam ederken ülkemiz için değer üretmeyi sürdüreceğiz.

Geleceğin oyun yazılımcıları yetişiyor

Turkcell, örnek bir program hayata geçirdi. ‘Gameventure’ adlı program çerçevesinde yerli oyun yazılımcılarına eğitim verilecek ve para yardımı yapılacak. Genel Müdür Murat Erkan, ülke ekonomisine ve genç istihdamına katkıda bulunacak bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Erkan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim serüvenlerine destek oluyor, gençlerimizin teknolojik yeterliliklerini geliştirecek projeleri devreye alıyoruz. ‘Gameventure’ da günümüzün yükselen sektörlerinden oyun pazarında yalnızca tüketerek değil, üreterek de yer almak isteyen genç arkadaşlarımıza gerekli bilgi birikim ve yeterliliği kazandırmak amacıyla başlattığımız bir program. Program aracılığıyla hem gençlerimizin yazılım geliştirme becerisi kazanmalarına destek oluyor hem de Türkiye oyun pazarını geliştirerek onlara yeni iş imkânları oluşturmayı hedefliyoruz.”

Turkcell’den start-up’lara destek programı

İletişim devi Turkcell, startup’lara destek olmak amacıyla ‘Büyük Ortağım’ adlı programa start verdi. Program kapsamında belirlenen kriterlere uyan start-up firmalar, ihale kazanan büyük yazılım şirketleriyle çalışma fırsatı buluyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla start-up dünyasının gelişmesine katkıda bulunan Turkcell, ‘Büyük Ortağım’ programıyla irili ufaklı firmalara güçlü gruplar ve şirketlerle çalışma imkânı sağlıyor.

Önemli fırsat

Türkiye genelindeki 10 şehirde, 17 teknokentte faaliyet gösteren 30 start-up, geçen yıl başlatılan ‘Büyük Ortağım’ programı kapsamında Turkcell bünyesinde Ericsson ve Obase gibi dev kurumlarla iş yapma olanağı buldu. Belirlenen kriterlere uygun olan start-uplar, geçirdikleri teknik değerlendirmelerin sonucunda köklü grupların ve şirketler tarafından yüzde 90’ı yönetilen projelerde yer alıyorlar. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ‘Büyük Ortağım’ programıyla ekonomiye katkıda bulunduklarını vurguladı. Erkan, şöyle konuştu: “26 yıldır Türkiye’den kazandığını Türkiye’ye geri veren bir kurum olduk. Biz usta-çırak ilişkisinin önemine inanan bir şirketiz. Başlattığımız programla şimdi ekosistemimize dahil olan start-up’lara destek oluyoruz. Program sayesinde ek finansman ve iş sürekliliği imkânı elde eden küçük firmalar, Turkcell ve büyük iş ortaklarıyla çalışarak hem kurumsal tecrübe ediniyorlar hem de yeni iş fırsatları buluyorlar. Önümüzdeki dönemlerde de ekosistemimizi zenginleştirmek ve istihdama destek olmak için start-up’ları desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Cirolar yükseldi

‘Büyük Ortağım’ kapsamına dahil olan start-up’larla bugüne kadar 14 milyon 700 bin liralık anlaşma yapıldı. Katılımcı 30 start-up firmanın program öncesindeki ciroları 4.1 milyon lira civarındaydı. Çalışma sonrası bu rakam 8.5 milyon liraya ulaştı. Programa katılan 30 şirketin yaklaşık 60 olan çalışan sayısı ise 118’e çıktı. Programa katılan şirketlerin Turkcell’den önce gerçekleştirdikleri proje sayısı ortalama 35 idi. Bir senelik çalışma sonunda bu rakam da 73’e yükseldi.

Rota teknoparklara çevrildi

‘Büyük Ortağım’dan yararlananlar, adaptasyon sürecindeki teknik aktarım dahil toplamda 200 saatlik eğitim aldılar. 110 adet modülün geliştirilmesinde de rol oynadılar. Bu arada Turkcell yalnızca büyük şehirlerde sınırlı kalmayarak iş birlikteliği fırsatı yakalamak üzere rotasını Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan teknoparklara da çevirdi.