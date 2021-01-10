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Spor Yeni Teknik Direktör şehre geldi
Spor

Yeni Teknik Direktör şehre geldi

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü şehre geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:12:00 -
Yeni Teknik Direktör şehre geldi

Süper Lig'de son haftalarda iyi sonuçlar almaya başlayan Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü şehre geldi. Ligde oynadığı 16 maçın ardından 10 puanla kalınca teknik direktör Samet Aybaba ile yolunu ayırıp Rumen Dan Petrescu ile anlaşmaya varan Kayserispor, yeni teknik direktörüne kavuştu.

Dubai'de bulunan ve pasaport sorunlarından ötürü Kayseri'ye gelişi geciken 53 yaşındaki Rumen teknik adam, bugün Kayseri'ye geldi.

Geçtiğimiz hafta Başkan Berna Gözbaşı ile görüşen ve Kayserispor'da çalışmayı kabul eden Rumen teknik direktör, bugün havayolu ile Kayseri'ye geldi. VİP araç ile Erkilet Havaalanından alınan Rumen hoca sonrasında Kadir Has Tesisleri'ne gitti. Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler ile bir araya gelen Petrescu, sonrasında konaklayacağı otele geçecek.

Yarın Kayserispor ile resmi sözleşme yapacak olan 53 yaşındaki Petrescu, ardından da takımın başına geçip ilk idmanını yaptıracak.

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