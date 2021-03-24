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Spor Yeni teknik direktör belli oldu
Spor

Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 18:42:00 -
Yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Şenol Can ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'ü geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Şenol Can'ın ise kırmızı-siyahlı ekipteki görevi 15 Mart'ta sona ermişti.

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