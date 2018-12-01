Yeni teklif TBMM’de

AK Parti’nin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulması, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelirin, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.