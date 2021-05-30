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Yaşam Yeni tedbir kararları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Yeni tedbir kararları ne zaman açıklanacak?

Kademeli normalleşmenin son gününde vatandaşlar 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme kararlarını bekliyor. 1 Haziran'dan sonra hangi yasakların kaldırılıp hangi yasakların devam edeceği merak konusu. Peki, Koronavirüs tedbir kararlarının açıklandığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 02:02:00 -
Yeni tedbir kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kademeli normalleşme kararı 1 Haziran'da doluyor. Peki, yasaklar kalkacak mı? İşte detaylar...

Yeni tedbir kararları ne zaman açıklanacak?

1 Haziran'dan sonra normalleşme için atılacak adımlar Kabine Toplantısı sonuçları ile netlik kazanacak. Kritik toplantı öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden de öneriler gelirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. 1 Haziran sonrası atılması beklenen adımlar arasında düğünler, kafe, restoranlar ve eğitim öğretimde normalleşme olacak. Toplantıda Bakan Koca'nın da öneriler sunması ön görülüyor.1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. Kritik Kabine Toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

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