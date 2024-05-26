Yeni süper gıda: Lahana! Faydaları say say bitmiyor... Artan talep ile ürünler kapış kapış satılıyor

Uzmanlar, beyaz lahananın A, B6, B2, K, C vitaminleri, lif, folik asit, manganez, kalsiyum, potasyum, demir zengini olduğunu söylüyor. Tüm bunların kanserle mücadele eden doğal destekler olduğu, beyaz lahanadaki içeriklerin iltihabı önleyerek kalp sorunları riskini azalttığı bildirildi.

Türkiye’de beyaz lahana hâlâ tezgahlarda, dolması, kabuskası şahanedir. Yazın da turşusu yenir. Türk vatandaşı tarafından yoğun talep gören gıda marketlerden kapış kapış satıldı!

Lahanın Faydaları Nelerdir?

Benzer görünümü nedeniyle genellikle marulla aynı kategoride düşünülen lahana, turpgiller sebze ailesinin bir parçasıdır. Kırmızı ve kara lahana gibi çeşitleri olsa da lahana denildiğinde akla genellikle beyaz yapraklı lahana gelir. Turpgiller sebze ailesinin diğer üyeleri gibi lahana da faydalı birçok besin ve mineral içerir. Bu nedenle birçok diyet listesinde yer almasıyla da ünlüdür. Hem çiğ hem de pişmiş hali salatalarda kullanılabilir.

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan lahana sizi kalp hastalıklarından cilt bozukluklarına kadar korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca sindirim sistemi ve bilişsel fonksiyonların desteklenmesine de katkıda bulunur. Tüm bilinen faydalarına rağmen lahana çok sevilen sebzeler arasında değildir. Oysaki yapılan araştırmalar göstermiştir ki lahana binlerce yıldır insanoğlu tarafından yetiştirilen ve tüketilen bir sebzedir. Bu uzun süreli geçmişinden dolayı çok çeşitli şekillerde sofralarda kullanılabilir. İçerdiği zengin mineral ve vitaminlerden dolayı da her çeşidi faydalıdır.

Lahanada Hangi Mineraller Vardır?

Sebzeler birbirleri ile kıyaslandığında en çekici sebzeler arasında yer almasa da lahana mineraller bakımından da zengindir. Bu nedenle vücudun direncini artırmak ve daha sağlıklı hissetmek için tüketilmesi uygundur. Özellikle sindirim sistemi sorunları günlük yaşamın kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Lahana tüketmek sindirim sisteminin de iyileştirilmesinde katkı sağlayabilir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesine de destek olabilir. Lahananın içerdiği mineraller ise şu şekilde sıralanabilir:

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42 mg kalsiyum

0.07 mg demir

13.9 mg magnezyum

2 mg fosfor

207 mg potasyum

16 mg sodyum

0.21 mg çinko

0.248 mg manganez

6.9 mcg molibden

Lahananın Faydaları Nelerdir?

Lahananın besin içeriğindeki çeşitlilik faydalarını da doğru orantılı olarak etkiler. İçerdiği her vitamin ve mineral sağlık açısından birçok olumlu etkiye sahiptir. Bu etkiler aşağıdaki başlıklar altında ayrı ayrı incelenebilir.

ENFLAMASYONU AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Lahananın faydaları değerlendirildiğinde ilk sırada yer alan etkisi enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olabilmesidir. Lahana yaprakları çok sayıda antioksidan içerir. Beyaz ve kara lahanada bol miktarda kaempferol, kuersetin ile apigenin isimli antioksidanlar bulunur. Mor lahana ya da diğer adıyla kırmızı lahana ise yapraklarına bu rengi veren siyanidin içerir. Kırmızı lahana faydaları veya diğer bir deyişle mor lahana faydaları bu madde ile yakından ilişkilidir. Kara lahana faydaları ve beyaz lahana faydaları ise büyük oranda kaempferol ile ilişkilidir. Çünkü yapılan araştırmalar kaempferolün birtakım kanser türlerini önlemeye yardımcı etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Ayrıca siyanidin antioksidanı da diyabet, obezite ve yine kansere karşı korunmaya katkı sağlayabilir.

KANSERLE MÜCADELEDE ETKİLİ OLABİLİR

Son zamanlarda yapılan araştırmalar turpgiller sebze ailesinin kanser tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir. Lahana da bu tanıma uyan sebzelerden biridir ve yüksek miktarda C vitamini barındırır. Özellikle meme ve pankreas kanserlerinin önlenmesinde C vitamininin önemli bir rolü vardır. Bu da lahananın bu tür kanserlere karşı etkili olabileceği anlamına gelir.

LAHANA SİNDİRİMİ DESTEKLEYİCİ ROL OYNAR

Lahana çok iyi bir lif kaynağıdır. Bu nedenle kabızlık ve ishal gibi çok yaygın olan sindirim problemlerini önlemeye yardımcı olabilir. Lahananın içerdiği diyet lifleri, bağırsakların hareketlerini destekler. Böylece günlük hayatı etkileyen hazımsızlık, şişkinlik gibi önemli sorunların önüne geçmeye yardımcı olabilir.

KALP SAĞLIĞINI OLUMLU YÖNDE ETKİLER

Kalp sağlığı ile inflamasyon arasında bir ilişki söz konusudur. Bu nedenle antioksidan bakımından zengin olan lahana kalp ve damar sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kara lahana faydaları ve beyaz lahana faydaları dendiğinde akla gelen kaempferol ile kuersetinin yanı sıra kırmızı lahanada bulunan siyanidinler kalp fonksiyonlarını destekleyici etki gösterebilir.

KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR

Potasyum vücutta kan basıncının düzenlenmesinde rol oynayan önemli bir mineraldir. Bir fincan kadar doğranmış, çiğ kırmızı lahana günlük potasyum ihtiyacının yaklaşık %6’sını karşılar. Bu nedenle düzenli olarak uygun miktarda lahana tüketmek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olabilir. Tansiyonun dengede tutulması ise kalp hastalıkları riskinin azaltılması açısından önemli bir role sahiptir.

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜREBİLİR

Kolesterol vücudun her hücresi tarafından üretilen, mumsu yapıya sahip bir çeşit yağ türüdür. Bilinenin aksine kolesterolün her türü zararlı değildir. Vücutta düzenli bir sindirimin sağlanması, bazı hormonların ve D vitamininin sentezi gibi kritik bazı süreçler kolesterole bağlıdır. HDL olarak adlandırılan iyi kolesterol damarlarda LDL adı verilen kötü kolesterolün birikmesini engeller. Lahananın içinde bulunan lifler ve fitosterol adı verilen madde LDL’nin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Lahana Suyunun Faydaları

Lahana suyu da yapısında lahana gibi birçok vitamin ve mineral barındırır. Lahana suyunda bulunan sülforafan vücudun enfeksiyonla savaşmasına katkı sağlayabilir, yaraların iyileşme hızını ve çeşitli hastalıklara karşı vücudun korunmasını destekleyebilir. Yapılan çalışmalar lahana suyunun özellikle ülser hastalığının iyileşmesini destekleyici bir rol üstlenebileceğini göstermiştir. Bunların yanında lahananın birçok faydalı yönü lahana suyu için de geçerlidir. Ancak suyu sıkılan lahana posasını kaybeder ve suyu sıkılmadan tüketildiğinde alınabilecek liflerin kaybına sebep olur. Bu da lahananın sindirim sistemine olan katkılarının azalmasına sebebiyet verir (4).