Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor
Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim yarışına ait yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un seçim afişlerini dün gece sabaha karşı zabıtalara indirtti.
Yerel seçimlerde kaybetme korkusuyla her geçen gün daha da agresif tutumlar sergileyen Yavaş, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok’un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp, dev totemler diktirdi ve afişlerini indirtti.
"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" demişti
"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapattı.
Belediye ekiplerini seferber etti
Önce Altınok'un afişinin yer aldığı duvarın önüne dev totem diktiren Yavaş, bu kez de sokağa asılı afişleri zabıta ekiplerine toplatarak belediye ekiplerini rakibini engellemek için adeta seferber etti.