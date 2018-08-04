0553 313 94 23

Yeni sistemle "güven endeksleri" arttı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından, seçim sürecindeki belirsizlikte aşağı yönlü hareket eden "güven endeksleri" yeni sistemle tekrar yükselişe geçti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:56
Yeni sistemle "güven endeksleri" arttı

Sene başından haziran sonuna kadar seçim sürecinin de etkisiyle düşüş eğiliminde olan ekonomiye yönelik güveni gösteren endeksler, 24 Haziran'da yapılan seçim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik hızlı düzenlemeler, mali disiplin ve para politikalarındaki etkili mesajlarla yeniden yükselişe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı verilerinden yapılan derlemeye göre, şubattan itibaren düşüş gösteren ekonomik güven endeksi geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2 artarak toparlanma eğilimi gösterdi.

Tüketici güven endeksi de yüzde 4'lük bir yükselişle son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubattan bu yana düşüşlerin göründüğü hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 yükselişle olumlu trende girdi.

Sektörler arasında en çok artışın görüldüğü perakende ticaret sektörü güven endeksi de söz konusu ayda yüzde 3,1 yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 arttı.

Reel kesim güven endeksinde de düşüş hızında gerileme görüldü. Haziran'da yüzde 3,9 gerileyen endeks, geçen ay yüzde 1 düşüş gösterdi.

Tüketicinin geleceğe dönük olumlu beklentileri arttı

Tüketicilerin beklenti ve eğilimlerine bakıldığında da mevcut ve gelecek dönem için pozitif sonuçlar ortaya çıktı.

Temmuzda bir önceki aya göre, hanelerin mevcut maddi durumunu gösteren endeks yüzde 0,8 artarken, gelecek 12 aylık dönem için maddi durum beklentilerinde de yüzde 3,3 yükseliş gözlendi.

Geçen 12 aylık duruma göre mevcut durumdaki genel ekonomik durumu ifade eden tüketici değerlendirmelerini içeren endekste temmuzda hazirana göre yüzde 3,5 artış kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönem için genel ekonomik durum beklentisindeki yükseliş de yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Dayanıklı tüketim malı almak için uygun zaman

Tüketiciler, dayanıklı tüketim malı satın almak için uygun zamanın günümüz olduğunu ifade ederken, mevcut dönemin bu satın almalara uygunluğunu gösteren endeks yüzde 7,4 arttı. Söz konusu endeks gelecek 12 aylık dönem için ise yüzde 0,4 azaldı.

Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğunu ortaya koyan göstergede de yüzde 3,5 yükseliş görülürken, gelecek 12 aylık dönemde vatandaşların tasarruf etme ihtimalinde yüzde 10,2 artış kaydedildi.

TÜİK'in metodolojisine göre, tüketmek için borç kullanmak, harcamaları ve piyasaları olumlu yönde etkileyeceğinden tüketimin finansmanı amacıyla borç kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu ifade ediyor. Buradan yola çıkarak, söz konusu endeksin yüzde 3,2 artışı tüketicinin gelecekte harcama yapmak için daha olumlu bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali endeksi yüzde 1 artarken, konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi yüzde 12,4 azaldı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:56
  1. Türkiye
  2. Türkiye İstatistik Kurumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile eksik olsa...
    1. Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile..
    2. 2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava..
    3. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    4. 9 aylık bebek beslenmesi nasıl..
    5. Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu:..
    6. Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!
    7. 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı..
    8. ABD'de mahkuma skandal muamele!
    9. Galatasaray'a icra şoku! Banka..
    10. Emmeyen bebek nasıl beslenir?
    11. Sınırda PKK operasyonu! Kıskıvrak..
    12. Ordu'da bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
    13. CHP Samsun il başkan yardımcıları..
    14. Cuma namazı öncesi vaaz verirken vefat..
    15. Skandal patladı! Trump'ı zor günler..
    16. Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri..
    17. Galatasaray'a haciz şoku! Banka..
    18. Bebek masajı nasıl yapılır?
    19. Karamollaoğlu'ndan hükümete destek
    20. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018