Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde çok hızlı bir yönetimin göreve geldiğini belirtti.

Seçimlerin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Çalık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sız bir ülke tasavvur edenlere milletin gerekli cevabı verdiğini söyledi.

Çalık, parlamenter sistemin birçok aksayan tarafının olduğunu ve bunu birçok kez halkla paylaştıklarını aktaran, en önemli aksayan kısmın ise yapının vesayet sistemine çok açık olmasından kaynaklandığını bildirdi.

Eski sistemde Türkiye'nin demokrasisinin 10 yılda bir sekteye uğradığına işaret eden Çalık, "Şimdi yapılan çalışmalarla çok hızlı bir şekilde hükümetimiz kuruldu. Parlamenter sistemde, cumhurbaşkanı seçmek için 121 tur yapılan ve bir yıla yakın zaman kaybedilen Türkiye vardı. Cumhurbaşkanı seçerken zaman kaybediyorduk, hükmet kurarken zaman kaybediyorduk. Bunun yanında bazen hükümetsiz kalabiliyorduk. Hem ekonomimiz sekteye uğruyordu hem de zamanımızı boşa harcıyordu." ifadesini kullandı.

Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile zaman kayıplarının son bulduğunu belirterek, vatandaşların artık cumhurbaşkanını kendisinin seçtiğine işaret etti.

Vatandaşların hiçbir aracı kullanmadan sandıklara özgür iradesini yansıtarak yönetimi belirlediğini dile getiren Çalık, yeni sistemin ilk başkanı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından kabinenin de belirlendiğini anımsattı.

Çalık, bakanlık sayılarının düştüğün ve bu sayede bürokratik engellerin, vesayetin ve oligarşinin tamamen ortadan kaldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güçlü meclis yasama çalışmalarına hız verecek. Bakın 24 Haziran'ın üzerinden bir ay geçmedi, biz bir yılda parlamentoda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık. Türkiye neredeyse 11 ay kazanmış vaziyette. Mecliste bedelli askerliği çıkardık mı çıkardık. OHAL'i kaldırdık, yıpranma payını çıkardık. Bunları hükümetin kurulmasının hemen ardından yaptık. Hızlı, etkin, çözümler ürettik."