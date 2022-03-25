Yeni sistem ayarlarını bozuyor! Cemal Enginyurt’un AK Parti sevdası tuttu

Millet İttifakı, 2023 seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve getirdiği yenilikleri hedef almaya devam ediyor. Hükümet karşıtı söylemleri halk nezdinde kabul görmeyen muhalifler, artık AK Parti'nin iyiliğini düşünüyor gibi görünüp eleştiri yapmaya başladı. Seçim kanunundaki değişikliğe dair konuşan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt, ilginç açıklamalar yaptı.

Enginyurt şunları söyledi:

Baraj yüzde 7’ye düşürülmüş böylece büyük bir lütufta bulunmuşlar güya demokrasinin önünü açmışlar. 20 yıl önce Sayın Erdoğan televizyonlarda gezerken “Baraj yüzde 1 olmalı” diyordu. Şimdi yüzde 7’ye düşürmüş. Ne zaman? Tam 20 yıl sonra. Ben sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nı uyarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Feti Yıldız ile Hayati Yazıcı kuyunu kazdı. Bu baraj sistemi bu seçim sistemi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sonunu hazırlayacaktır. Sonunuz geldi. Kendi elinizle sonunuzu getirdiniz.

Enginyurt'un açıklamaları, "Enginyurt yoksa gizli AK Partili mi?" şeklinde ironik eleştirilere neden oldu.

