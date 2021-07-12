Yeni sezonda hangi hakemler görev yapacak? 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler listesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Süper Lig 'de 2021-2022 sezonunda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu bu hakemleri resmi web sitesinden açıkladı. Yapılan değişiklik sonrasında hakemler için 47 yaş üst sınırı 50 yaşa çıkarıldı. Geçen sezon kariyerini noktalayan Fırat Aydınus, bu karar sonrasında 3 sene daha hakemlik görevine devam edecek.

2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler listesi

Bu sezonda görev yapacak hakemler arasında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Arda Kardeşler, Ali Şansalan gibi yer almakta. İşte 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemler listesi...