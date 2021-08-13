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Ekonomi Yeni sezon fındık alımlarına 16 Ağustos’ta başlayacak
Ekonomi

Yeni sezon fındık alımlarına 16 Ağustos’ta başlayacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK), 16 Ağustos Pazartesi yeni sezon fındık alımlarına başlanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 11:24:00 -
Yeni sezon fındık alımlarına 16 Ağustos’ta başlayacak

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni alım sezonuna hazır olduklarını vurgulayarak, tüm üreticilere FİSKOBİRLİK’ten fiyat almadan fındıklarını satmamaları çağrısında bulundu. Yeni sezon öncesinde hazırlıkların tamamlandığını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: “2021 yılı mubayaa sezonuna birliğimiz, 50 kooperatifimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde aktif bir şekilde fındık alımı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda üreticilerimizin mağdur olmaması adına tedbirlerimizi aldık. Bazı bölgelere ve kooperatiflerimize yeni araç ve personel takviyelerinde bulunduk. 16 Ağustos’tan itibaren de 2021 fındık mubayaa sezonuna başlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da üreticilerimizin harmanına kadar giderek, çuvallı fındıklarını hiçbir nakliye ve hamaliye masrafı kesintisi olmadan en iyi fiyatla alacağız.” Bayraktar, üreticilerin teveccühü, kendilerinin de azimli ve özverili çalışmalarıyla birliğe bağlı tüm kooperatifleri hak ettiği konuma getireceklerine inandığının altını çizdi.

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