Yeni sevgili eski eşi sokakta katletti
Yeni sevgili eski eşi sokakta katletti

Yeni sevgili eski eşi sokakta katletti

Denizli’de eski eşinin sevgilisiyle sokak ortasında karşılaşan şahıs, çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçarken yakalanan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmail İri (43), sokakta yürüdüğü sırada eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Çağlar E. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Çağlar E., yanındaki bıçakla İsmail İri’yi bıçakla ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kanlar içinde kalan İsmail İri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmail İri, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli Çağlar E.’nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kaçmaya çalışan cinayet zanlısı polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Su destisi su yolunda kırılır.

Allahın emirlerini niye yok sayıyoruz. Sevgili ne demek Alırsın evlenirsiniz eşin olur. Allah hatalardan gafletten günahdan korusun. Zinanın sonu hep hüsrandır. İslam dini huzur saglık güvenliktir hemde iki cihanda. Şeytan ne yaptı, kim kazandı seni günaha sürükleyen şeytan kazandı siz yandınız. Allah tıoluma bu sevgili modunu yükleyeni zina ile yaşayanı ıslah etsin. Zina MÜSLÜMANI ENİNDE SONUNDA FAKİR VE REZİL EDER UNUTMAYIN SEVGİLİ YOK EVLENİN HANIMINIZ KOCANIZ OLSUN
