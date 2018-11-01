Yeni seçilen Brezilyalı ırkçı liderden skandal 'Kudüs' hamlesi
Brezilya’da devlet başkanlığına yeni seçilen Jair Bolsonaro skandal bir açıklama yaparak ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını söyledi.01 Kasım 2018 Perşembe 23:54
Brezilya’da devlet başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro, bir gazeteye yaptığı açıklamada Brezilya ile işgal rejimi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini söyledi.
Jair Bolsonaro ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.
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