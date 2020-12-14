Yeni Sason Devlet Hastanesi 18 Aralık’ta hasta kabulüne başlıyor
Sağlık Bakanlığının Batman’ın Sason ilçesinde yaptırdığı 16 bin metrekare kapalı alana sahip 50 yatak kapasiteli Sason Devlet Hastanesi 18 Aralık’ta hasta kabulüne başlayacak.
Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, Sason halkına daha kaliteli ve modern hismet verecek hastane ile ilgili şu bilgileri verdi: "16 poliklinik odasından oluşan hastanemizde 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 Acil Müdahale Odası, 1 kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, laboratuvar ve röntgen üniteleri bulunmaktadır. Öncelikle acil muayene, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum, genel cerrahi, anestezi, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hizmet verilecek.”