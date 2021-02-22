Yeni salgın mı başlayacak? Nipah virüsü nedir?

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs salgınının sona ermesi en büyük arzu. Aşılamalarla ilgili olarak çalışmalar devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden endişe verici bir açıklama geldi. DSÖ, nipah virüsün yeni bir pandemiye yol açabileceğini belirtti. Nipah virüsü nedir belirtileri nelerdir?

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsünün bilimsel adı "Nipah henipavirüs"tür. Virüs insan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranlarına neden oluyor. Yarasa kaynaklı nipaviürs, hendra virüsü ile birlikte henipavirus cinsine aittir. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi.

Nipah virüsü belirtileri nelerdir?

Nipah virüsün kuluçka süresinin 45 gün olduğu ifade ediliyor. Hastalığın belirtileri olarak baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretlerin görülebildiği belirtiliyor.

Güney Asya’da görülen bu hastalığın henüz bir tedavisi, ilacı ve aşısı bulunmuyor. Bu virüsün yüzde 75 oranında öldürücülük oranı olduğu ifade ediliyor.