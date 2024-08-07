Yeni Şafak yazarından Türkiye’yi sarsacak "Ümit Özdağ" iddiası! Telegram gruplarında bu faşist köpekler…

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İngiltere'de sığınmacılara yönelik saldırıları "iç savaş" olarak tanımlarken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "İngiltere’deki olaylara bakıp ellerini ovuşturduğuna ve pozisyon kovaladığına hiç şüphem yok" dedi. Kılıçarslan, "Özdağ’ın faşist yavrularının İsmail Heniyye’nin şehadeti üzerinden giriştikleri mide bulandırıcı 'Siyonist desteği' ise elimdeki en net kanıt. Telegram gruplarında organize olan bu faşist köpekler, Siyonizm’e desteği öyle sofistike falan değil, alenen talep ediyorlar takipçilerinden. 'Araplara karşı İsrail’in yanında yer almak gerekir' diyorlar" iddiasını paylaştı.

İsmail Kılıçarslan, "İngiltere iç savaşı ve ellerini ovuşturan Ümit Özdağ" başlıklı yazısında, "İngiltere iç savaşı, ortaya çıkış nedenleriyle olsun, bu iç savaşta kullanılan geri zekâlı insan kaynağıyla olsun Türkiye için de 'ayniyle vaki olabilecek' bir seyir arz etmektedir. Hem İslam düşmanlığı, hem mülteci düşmanlığı hem de Siyonist severlik üçlüsünün üçü de Ümit Özdağ’ın 'kendi başarısızlığını zayıf ötekine düşmanlık ederek bastırmaya çabalayan' faşist yavrularında vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçarslan, şunları yazdı:

"Özdağ’ın İngiltere’deki olaylara bakıp ellerini ovuşturduğuna ve pozisyon kovaladığına hiç şüphem yok. Özdağ’ın faşist yavrularının İsmail Heniyye’nin şehadeti üzerinden giriştikleri mide bulandırıcı 'Siyonist desteği' ise elimdeki en net kanıt. Telegram gruplarında organize olan bu faşist köpekler, Siyonizm’e desteği öyle sofistike falan değil, alenen talep ediyorlar takipçilerinden. 'Araplara karşı İsrail’in yanında yer almak gerekir' diyorlar. Görünen o ki İsrail, Türkiye’de son derece kullanışlı bir 'aparatlar topluluğu' bulmuş durumda.

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Allah, her şeyin daha da zorlaştığı şu süreçte Türkiye’nin yardımcısı olsun. Çok daha uyanık olmamız gereken, çok daha dik durmamız gereken bir sürece girdik. Üstelik içimizden birileri İsrail’in itliğini yapar hale geldi. Hayrolur inşallah."