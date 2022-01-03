Yeni Şafak yazarı uyardı: Artış artık kalıcı hale geldi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Erdal Tanas Karagöl, 2022 yılına girerken tüm dünyada ekonomik beklentileri etkileyecek önemli başlıklar bulunduğunu belirtip, o başlıkları sıraladı. Karagöl, enflasyondaki artışın artık ekonomiler için kalıcı hale geldiğine dikkat çekerek, "Bu nedenle 2022 yılında tüm dünyada enflasyon ile mücadele kapsamında daraltıcı para politikaları ve özellikle de ABD’de yılın ikinci yarısında beklenen faiz artışının gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir politika değişikliğine neden olacağı öngörülmektedir" dedi. İşte o yazı:

"(...) KOVİD-19 SALGINI

2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan Kovid-19 salgınının, 2022 yılına girerken farklı varyantlar ile sağlık, ekonomi, eğitim, turizm, ticaret ve daha bir çok alan üzerinde olumsuz etkisi devam etmektedir. Son dönemlerde omikron varyantının neden olduğu vaka sayısındaki artış, salgının ekonomiler için 2022 yılında da tehdit olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Ancak, omikron varyantının neden olduğu vaka sayısındaki hızlı artışa rağmen okulların açık kalması politikasının izlendiği aynı zamanda çok radikal kısıtlamalara ve kapanmalara gidilmediği de görülüyor. Dolayısıyla, politikaların belirlenmesinde omikron varyantının diğer varyantlar kadar etkili olmadığı ve bu varyantın ekonomi üzerindeki olası etkilerinin diğer varyantlara göre daha az etkili olacağı öngörülmektedir.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

2021 yılında ekonomilerdeki hızlı toparlanmanın neden olduğu yüksek miktardaki enerji talebi ve bu talebi karşılayamayan enerji arzındaki yetersizlikler enerji fiyatlarında tüm dünyada önemli artışlara neden oldu. Başta doğal gaz olmak üzere petrol fiyatlarındaki artışlar, üretim maliyetleri ve dolaysıyla fiyatlar üzerinde neden olduğu artış trendi nedeniyle dünyada enflasyonun geçici olmayacağını gösterdi.

2021’de dünya ekonomisinde toparlanma ile başlayan enerji talep artışı nedeniyle artan enerji fiyatlarının 2022 yılında da yüksek kalacağı öngörülmektedir. Çünkü kısa dönemde enerji arzını arttırmak kolay değil. 2022 yılında enerji fiyatlarındaki artışlarını dizginlemek ve başta da doğal gaz arzındaki sıkıntıları azaltmak konusunda özellikle AB ülkelerinde atılacak adımlar bu açıdan kritik öneme sahiptir.

Bu nedenle, doğalgaza erişim tüm dünyada enerji politikalarında önemli bir mesel olmaya devam edecektir. AB-Rusya arasındaki doğal gaz arzı, Doğu Akdeniz ve LNG ile doğal gaz arzının attırılması gibi konular yeni yılın öne çıkacak önemli konuları olacaktır.

ENFLASYON GERÇEĞİ

Enflasyon yani fiyat artışlarındaki sürekli artış artık dünyada bir çok ekonominin mücadele etmesi gereken önemli makro ekonomik göstergelerden birisi. Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinde ortaya çıkan sorunlar, enerji arz ve talebi dengesizlikler ve tüm dünyada ekonomik toparlanma için piyasalara enjekte edilen paralar nedeniyle ilk başta geçici olduğu kabul edilse de enflasyon artık ekonomiler için kalıcı hale gelmiş durumda.

Bu nedenle 2022 yılında tüm dünyada enflasyon ile mücadele kapsamında daraltıcı para politikaları ve özellikle de ABD’de yılın ikinci yarısında beklenen faiz artışının gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir politika değişikliğine neden olacağı öngörülmektedir.

TEDARİK ZİNCİRİ AKSAKLIKLARI

Kovid-19 salgınının etkilediği en önemli başlıklardan birisi de tedarik zincirlerindeki sıkıntılar oldu. Yeni dönemde bu aksaklıkların devam edeceği ama ülkelerin tedarik konusunda yeni arayışlara girecekleri ve Çin ithalatına bağımlılıklarını azaltma konusunda yeni stratejiler geliştirecekleri beklenmektedir.

Bu değişin dünya ticaretini, küresel büyümeyi ve GSHY’yi etkileyecek önemli konuların başında gelmektedir. (...)"