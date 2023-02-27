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Medya Yeni Şafak yazarı, buna çok sinirlendi! "Hükümet bir an önce bunu yapmalı" deyip duyurdu
Medya

Yeni Şafak yazarı, buna çok sinirlendi! "Hükümet bir an önce bunu yapmalı" deyip duyurdu

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı illerde kiralarda yaşanan fahiş artışa tepki gösterdi. Kaplan, hükûmete, “Yabancılara ev satışları ve kira terörü durdurulmalı!” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 10:55:00 -
Yeni Şafak yazarı, buna çok sinirlendi! "Hükümet bir an önce bunu yapmalı" deyip duyurdu

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı illerde kiralarda yaşanan fahiş artışa tepki gösterdi. Kaplan, hükûmete, “Yabancılara ev satışları ve kira terörü durdurulmalı!” çağrısında bulundu.

Depremlerin ardından yaşanan kira artışını “terör” ve  “ahlâksızlık” olarak nitelendiren Kaplan, “bu depremde, Marmara Depremi’nde çok fazla olmayan bir ruhsuzluk, bir vicdansızlık biçiminin hortlaması, toplumda büyük bir ahlâkî enkazın yaşandığını gözler önüne sermeye yetti, hepimizi ürküttü. Kira terörü hortladı birdenbire!” ifadesini kullandı.

3 bin TL değerindeki bir evin bir kaç gecede 10 bin TL, 12 bin TL’ye, 5 bin TL değerindeki bir evin ise 15 bin, hatta 20 bin TL’ye fırladığını yazan Kaplan, hükûmete, “Yabancılara ev satışları ve kira terörü durdurulmalı!” çağrısında bulundu.

Kaplan, “Devlet de, hükümet de böyle zamanlarda lazımdır. Hapis cezası dâhil derhal en sert hukukî, yasal önlemler alınmalıdır! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır! Gecikilmemelidir! Gecikilirse, sosyal kaos patlak verebilir!” değerlendirmesinde bulundu.
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