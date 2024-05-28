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Medya Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal: Ümit Özdağ ve tayfası, Türkçü-milliyetçi maskesiyle Türkiye'ye saldırıyor; bunun adı ihanettir
Medya

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal: Ümit Özdağ ve tayfası, Türkçü-milliyetçi maskesiyle Türkiye'ye saldırıyor; bunun adı ihanettir

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:22:00 -
Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal: Ümit Özdağ ve tayfası, Türkçü-milliyetçi maskesiyle Türkiye'ye saldırıyor; bunun adı ihanettir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili yazısında,"Çok açık ki, Ümit Özdağ ve tayfası, Türkçü, milliyetçi, ırkçı maskeyle Türkiye’nin en büyük rekabet alanlarına, Türkiye’ye, hem de Türkiye’nin rakipleri adına saldırıyorlar. Bunun adı ihanettir" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili yazısında,"Çok açık ki, Ümit Özdağ ve tayfası, Türkçü, milliyetçi, ırkçı maskeyle Türkiye’nin en büyük rekabet alanlarına, Türkiye’ye, hem de Türkiye’nin rakipleri adına saldırıyorlar. Bunun adı ihanettir" dedi. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Sayın Abdullah Eren'in, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerle ilgili gazetecilere yaptığı sunumdan veriler aktaran Ünal, "Dünya genelinde ülkesi dışında eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 7 milyon rakamına ulaşmış. Bu 7 milyon öğrencinin yarısından fazlası 10 ülkeyi tercih ediyor. İlk sırada ABD var; onu İngiltere, Kanada, Fransa, Avusturalya, Almanya ve Türkiye takip ediyor. Evet, Türkiye 7’nci sırada. Rusya, Çin ve Japonya’nın önünde" diye yazdı.

Aydın Ünal, "Bunun adı ihanettir" başlıklı yazısında, "Türkiye’nin 7 milyonluk uluslararası öğrenci pastasından pay alması, hatta ilk 10 ülke arasına girerek, ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerle rekabet eder konuma ulaşması elbette birilerini rahatsız ediyor. Türkiye’de son yıllarda Ümit Özdağ ve Zafer Partisi eliyle yürütülen yabancı düşmanlığı ve yabancı öğrenci düşmanlığı boşuna değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de eğitim görmek için yıllık ortalama 160 bin öğrencinin başvuru yaptığını, ancak bu rakamın, ırkçı söylem ve saldırılar nedeniyle 2023’de 118 bin, 2024’de 121 bine düştüğünü hatırlatan Ünal, "O kadar ki, başvuru yapacak öğrencilerin soru sorduğu portala Ümit Özdağ tayfası örgütlü olarak giriyor, Türkiye’de eğitim görmeyi planlayan öğrencilere 'sakın gelmeyin', 'sizi kovarız' gibi mesajlar yazıyorlar" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ümit Özdağ’ın kışkırttığı ve Türk kızlarına da çirkin bir iftira olan Karabük’teki Afrikalı öğrenciler yalanı, Fransa basınında ve Fransa’nın fonladığı Afrika’daki birçok yayında geniş işlenmiş" bilgisini paylaşan Ünal, "Doğrudan ve dolaylı bu kadar faydası olan, Türkiye’nin ABD, İngiltere, Fransa ile rekabet edebildiği yabancı öğrenciler konusunda, içerde yapılan bu kadar saldırı tesadüf olabilir mi? Bu saldırı ve söylemler, Türkçü, milliyetçi, hatta ırkçı olabilir mi?" diye sordu.

Ünal, "Çok açık ki, Ümit Özdağ ve tayfası, Türkçü, milliyetçi, ırkçı maskeyle Türkiye’nin en büyük rekabet alanlarına, Türkiye’ye, hem de Türkiye’nin rakipleri adına saldırıyorlar. Fetullah Gülen, Müslüman/Dindar maskesiyle arkasına on binlerce safı takarak İsrail ve ABD’nin uşaklığını yapıyordu; şimdi de Türkçülük/milliyetçilik/ırkçılık maskesine aldanan başka bir saf kitle Türkiye aleyhine çalışıyor. Bunun adı ihanettir" değerlendirmesinde bulundu.

 

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Yorumlar

ekonomi kötü diyenler bunun gibi yüzde 48 tarlalrda GÜNLÜK 1300 TL 200BİN TL ARASI ÇALIŞACAK

ADAM BULUNAMIYO NASIL EKNOMİ KÖTÜ 22 YIL ÖNCE KÖYLERDEN ŞEHİRLERE NEDEN GÖÇETİ BUNLARA OY VERENLER GÖÇMEN GELMESİN DİYOLAR AÇIM DİYENLER EKNOMİ KÖTÜ DİYENLE MAŞIM YETMİYO HADİ ÇALIŞIN masabaşı devlet çifliği avrupalı gibi yaşamak istiyenlere sorun ALMAKİSTEYİPTE ALAMDIĞIN NEVAR KİM ÜRETİYO ONU ALADIĞINDA TÜRKMÜ KAZANIYO 100TİRİLYON DOLARLI AB ABD YAHUDİMİ ÜRETİĞİNİ ALAMADIĞIN İÇİN ÜZÜLÜYON SEN GÖNLÜLLÜ KÖLE OLMUŞSUN HABERİN YOK AÇLIĞIN BURDAN GELİYO KENDİNİ SOYDUĞUN GİBİ GELECEĞİNİDE SOYDURUP TORUNU 100TRİLYON DOLARLIK AB ABD YHUDİNİN MARKASINA KÖLE TİĞİN NEZAMAN ANLAR BUNUN ANASI BABASI ANLMAMIŞKİ BUN BATICILAİK KÖLEER ANLASIN Svaşın amacı kazanan kaybedeninin kölesi olur kölelikte ısraredenlere bizde ürtelim diyenleri batılımı dururuyo bizim batıcı kölelermi bir bunu alatsnın allah rızası için yüzde 48 BAŞKALIK SİSTEİNDE KÖLELERLEN BİZDE ÜRETELİM DİYENLERİN SAVAŞI ANADOLU TOPRAKLARINDA

hesap

ben onları vatan haini olarak görüyorum belki hain kelimesi bile çaresiz kalır
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