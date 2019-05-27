Yeni Renault Clio Euro NCAP’ten 5 yıldız elde etti

Yeni Renault Clio,Euro NCAP güvenlik testlerinde 5 yıldız elde etti. Yakın zamanda satışa sunulacak olan beşinci nesil ikonik Clio, Euro NCAP testlerinde en güvenli şehir otomobillerinden biri olmayı başardı. Maksimum puan olan 5 yıldızı alan 22’nci Renault Grubu otomobili olan yeni Clio, bu performansı, geliştirilmiş pasif güvenlik özellikleri ve kategorisinin en kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde elde etti. İttifakın yeni platformu CMF-B’yi kullanan yeni Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor. Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor.