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Yeni rektör net konuştu: “Hedefimiz Tıp Fakültesi Hastanesi”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof.

13 Eylül 2019 Cuma 16:57
Yeni rektör net konuştu: “Hedefimiz Tıp Fakültesi Hastanesi”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, göreve gelişinin ardından kampüs ve fakülte ziyaretlerine başladı.


2017 yılında açılışı gerçekleştirilen Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesinde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, kütüphanenin süreli yayın, dijital kütüphane ve konulu yayın salonları ile kafeteryalarında incelemelerde bulunarak öğrenciler ile bir araya geldi. İncelemeler sırasında Rektör Akdoğan’a Genel Sekreter V. Prof. Dr. M. Kenan Şahin ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Recep Arslan eşlik etti. Merkez Kütüphanesinin zengin literatür ağı ile hem bilimsel çalışmalar yürüten araştırmacılara hem de lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi alan öğrencilere geniş bir bilimsel alt yapı oluşturduğunu belirten Rektör Akdoğan, Merkez Kütüphanesinin Ordu Üniversitesine kazandırılmasında emeği geçen Çetinceviz ailesine teşekkür etti.


Üniversitelerin bilimin temelini teşkil eden topluma hizmet etme görevi üstlenmiş kurumlar olduğunu ifade eden Rektör Akdoğan, “2006 yılında kurulan Ordu Üniversitesi 3 Enstitü, 11 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulu ile gelişimini sürdürmektedir. Bugün Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesinde gerçekleştirdiğimiz incelemeler sonucunda eğitim döneminde öğrencilerimizin derslerinden çıktıktan sonra dinlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanlar oluşturma duyarlılığı çerçevesinde öğrenci kantinlerini faaliyete geçirmeye karar verdik. Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin konforu için Üniversitemizi cazip, yaşanabilir, üst düzeyde eğitimin olduğu bir yer haline getirmek adına bütün alt yapı çalışmalarını tamamlama gayreti içerisindeyiz” dedi.



“Hedefimiz Tıp Fakültesi Hastanesi”


Ordu Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda marka bir üniversite olması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizen Rektör Akdoğan, hastane yetersizliği konusuna değinerek “Üniversite yönetimi olarak şehrin dinamikleriyle ve devletimizin ileri gelen yöneticileriyle ortak akıl oluşturarak önceliğimiz, ilimize ihtiyacı olan hastaneyi kazandırmaktır. Devlet yetkililerinin ve siyasilerin bu konu hakkındaki duyarlılığını, bu problemi çözebilmek için çaba sarf ettiklerini yakinen biliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere devletimizin yetkililerinin Ordu ile ilgili en doğru, en sağlıklı, en çözümleyici kararı vereceklerine hiç kuşkum yoktur. Bu bağlamda şehir hastanesi, afiliye hastanesi ya da Üniversitemizin kendi arazisi üzerine inşa edeceği bir Tıp Fakültesi Hastanesini Ordu’ya kazandırmak için bir gayret içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:57
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