Yeni rekorlar için düğmeye basıldı

100 bin üyesi bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ‘Made in Türkiye’ markasını güçlendirmek ve ihracat hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçı birliklerinin başkanları katıldı.

Talepler sunuldu

İhracat ailesi, TİM’in Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen toplantıda taleplerini Bakan Mehmet Muş’a aktardı. İsmail Gülle, toplantıda ihracat ailesi adına yaptıkları çalışmaları, gelecekle ilgili hedef ve beklentileri Muş’la paylaştı.

Engelleri aşmayı başardılar

Gülle, pandemi gibi tarihte eşi görülmemiş bir dönemde dahi ihracatçıların önlerine çıkan tüm zorlu engelleri aşmayı başardıklarını belirtti. Gülle, “Göreve geldiğimizden bugüne, ihracatçı birliklerimizin başkanlarıyla ülkemiz ihracatını daha ileriye götürmek için ihracatı ilgilendiren her alanda sorumluluk ve farkındalık hisleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2020 yılını ihracat hedefimizin üstünde 169,6 milyar dolarla kapattık. 2020’nin dördüncü çeyreğinden itibaren ihracatımızda güçlü bir toparlanma görüldü. Bu ivme 2021’de de artarak devam etti” diye konuştu.

Başkanlara tebrik

Temmuz ayı itibarıyla tarihlerinde ilk defa 12 aylık periyotta 200 milyar doları aştıklarını aktaran Gülle, “Son 12 ayımızın 10’unda aylık ihracat rekorlarına imza attık. Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu büyük başarı, değerli başkanlarımızın ve ihracat ailemizin her bir üyesinin eseri. Tüm başkanlarımızı, bu büyük başarılardan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Hedef 300 milyar dolar

Gülle, “İhracatımız güçleniyor. İnşallah yıl sonunda, Orta Vadeli Program’da belirlenen 211 milyar dolar ihracata hep beraber ulaşacağız” ifadelerini kullandı. “Hükümetimizin de destekleriyle inanıyorum ki yeni dönemde ihracat hedeflerimize kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki ihracatımızı bugüne getiren gayretlerimizi arttıracağız. Türkiye’yi 5 senede 300 milyar dolar ihracata taşıyacağız” diye ekledi.