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Yeni rekor kırıldı! Bu balığın fiyatı dudak uçuklatıyor

Japonya'da 278 kiloluk mavi yüzgeçli orkinos balığı, 333 milyon yene yan, Türk lirasıyla 16 milyon TL'ye satıldı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:16
Yeni rekor kırıldı! Bu balığın fiyatı dudak uçuklatıyor

Tokyo'da yapılan yeni yıl balık mezatında 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333 milyon yene (yaklaşık 16 milyon TL) alıcı buldu.

Rekor fiyat verildi

Tokyo'nun yeni balık pazarı, geleneksel yeni yıl mezatına ilk kez ev sahipliği yaptı. Sabah 05.00 sularında başlayan açık artırmada mavi yüzgeçli bir orkinos için rekor bir fiyat verildi. Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaletinde yakalanan 278 kiloluk balık, 333 milyon yene (yaklaşık 16 milyon TL) satıldı.

"Tuna Kralı"nın rekoru kırıldı

Japonya'da birçok Sushi restoranı bulunan ve "Tuna Kralı"olarak bilinen Kiyoshi Kimura balığın sahibi olurken, 2013'te ödenen en yüksek rakam olan 155 milyon yen rekorunu da kırmış oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:16
  1. Sabah
  2. Japonya
  3. Japon

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