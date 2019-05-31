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Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor

Yazar Fatih Altaylı, yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan hakkında son kulis bilgilerini paylaştı. Altaylı, Ahmet Davutoğlu'nun pek ciddiye alınmadığını Babacan'ın ise 4 eğilimli bir oluşum içerisinde olduğunu ve 23 Haziran'dan sonra harekete geçeceğini iddia etti.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:22
Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında kamuoyunda sıkça gündeme getirilen yeni parti çalışmalarına ilişkin aldığı kulis bilgilerini aktardı.

Gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti içinde eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen partinin ciddiye alınmadığını söyleyerek “Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum” dedi.

''Meraklı bir bekleyiş ve tedirginlik var''

Altaylı, AK Partililer arasında Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın ne yapacağı konusunda meraklı bir bekleyiş ve tedirginlik olduğunu öne sürdü.

''Babacan’ın da dikkati İmamoğlu'nda''

Altaylı ayrıca Babacan’ın da dikkatinin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun üzerinde olduğunu iddia etti.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“23 Haziran’da ne olacağını bekliyorlar. Sonrası için aceleleri yok. 4 yıl seçim olmayacağı varsayımından hareketle erken yola çıkmak istemediklerini zannediyorum. 4 yıl boyunca AK Parti’nin ve liderinin hedefi olmaktan imtina ettiklerini zannediyorum. Buna mukabil zor da olsa bir erken seçim ihtimalini de göz ardı etmiyor olmalılar ki, çalışmayı da bırakmış değiller. Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum.

Çevresine “Tüm görüşleri bir araya getirmeliyiz ama bunu vitrin süsü olarak değil, parti politikası olarak içselleştirmeliyiz. Her türlü siyasi görüşün olumlu katkılarına açık olmalı ve her görüşün iş yapma ve düşünme kapasitesi yüksek insanlarına kapıyı açıp, gerçek anlamda değer ve görev vermeliyiz” diyormuş. Duyduklarım Babacan’ın “neo muhafazakar-neo liberal” bir çizgide yürümek istediğini gösteriyor.

Ancak bu yürüyüşü bugünden yarına beklemeyin derim. Kuluçka süresi uzun olacak. Bana bu bilgileri veren arkadaşım “Süleymaniye’nin temeli otursun diye 7 yıl bekledi Sinan” dedi. Ben de güldüm. “Mimar Sinan Türkiye’de siyaset yapmıyordu, asırlarca dayanacak bina yapıyordu” dedim.”

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:22
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 27 dk önce
    Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor,hem yillarca bakanlik yapti,bunlar fasa fiso,babacanda kim,bir iftar yemegi verse 100 yalakadan baskasi tesrif etmez.
  • HasanHasan1 sa önce
    Bu fatih cinerin tasmalı kopegi patronunun isteklerini yaziyor
  • ahmed saidahmed said1 sa önce
    SEN DE NASİBİNİ AL BU PAZARDAN ET KAFA
  • Dadaş 25Dadaş 252 sa önce
    Tüm akit okuyucularının ve tüm Müslüm alemin kadir gecesi ve Cuması mübarek olsun. Bu seçim dönemlerinde o kadar kul hakkı yerle bir edildiğini sosyal medya hesapları ortada. Iftira ,yalan zan, şüpheyle bir Ramazan ayı geçti .Artık orucun ve ibadetlerin kabul edilmesi içinbu insanlar ev ,ev dolaşması gerekir kul hakkından vazgeçerse. O zaman Allah kabûl buyurur.Kibir ,riya kul hakkı hakkı almış başını gidiyor. Hiçbir zaman kendi hakkımı helal. Etmiyorum. Özellikle yıllarca oy verdiğim parti be yöneticilerine huzuru mahşer mutlaka olacaktır. Her kes o zaman anlayacaktır. O parti Akpartidir,
  • nene hatunnene hatun2 sa önce
    ALLAH SANA O GÜNÜ NASİP ETMESİN İNŞAALLAH SENDE AYNI İMAMOĞLUNA BENZİYORSUN ÇİRKİN HAİN KALPLİLER,,,,
  • HasanHasan2 sa önce
    Babacan Siyonistler seni bilderbek eçağırmadılarmı davutuda alırdım yanına
  • Abdülhamit Doğrucu Abdülhamit Doğrucu 3 sa önce
    siyasi parti liderliği için karizma ister liderlik vasfı ister.Babacan dan olsa olsa memur olur.keza Davutoğlu dan ne olur ondan da olsa olsa memur olur.Yani Babacan olsun Davutoğlu olsun sonları hüsran olur.Bugün ki gibi parti kurduklarında kabuklarına çekilmeleri an meselesi olur.Görünen köy kılavuz istemez demiş atalarımız
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 3 sa önce
    İhtilaf-u tefrika endişesiKuşeyi kadrimde hatta bir karar eyler beni,İttihadken savlet -i adayı def’e çaremiz, İttihad etmezse millet, dağ-dar eyler beni. yavuz sultan Selim
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 3 sa önce
    sizinki babacanın gülün davutoğlunun parti kuma hesabı değil şuur altında yatan BİR REİS DÜŞMANLIĞI REİS GİTSİNDE NE OLURSA OLSUN REİS KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN.

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