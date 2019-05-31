Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında kamuoyunda sıkça gündeme getirilen yeni parti çalışmalarına ilişkin aldığı kulis bilgilerini aktardı.

Gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti içinde eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen partinin ciddiye alınmadığını söyleyerek “Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum” dedi.

''Meraklı bir bekleyiş ve tedirginlik var''

Altaylı, AK Partililer arasında Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın ne yapacağı konusunda meraklı bir bekleyiş ve tedirginlik olduğunu öne sürdü.

''Babacan’ın da dikkati İmamoğlu'nda''

Altaylı ayrıca Babacan’ın da dikkatinin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun üzerinde olduğunu iddia etti.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“23 Haziran’da ne olacağını bekliyorlar. Sonrası için aceleleri yok. 4 yıl seçim olmayacağı varsayımından hareketle erken yola çıkmak istemediklerini zannediyorum. 4 yıl boyunca AK Parti’nin ve liderinin hedefi olmaktan imtina ettiklerini zannediyorum. Buna mukabil zor da olsa bir erken seçim ihtimalini de göz ardı etmiyor olmalılar ki, çalışmayı da bırakmış değiller. Babacan’ın 4 eğilimli bir oluşum yapmak istediğini duyuyorum.

Çevresine “Tüm görüşleri bir araya getirmeliyiz ama bunu vitrin süsü olarak değil, parti politikası olarak içselleştirmeliyiz. Her türlü siyasi görüşün olumlu katkılarına açık olmalı ve her görüşün iş yapma ve düşünme kapasitesi yüksek insanlarına kapıyı açıp, gerçek anlamda değer ve görev vermeliyiz” diyormuş. Duyduklarım Babacan’ın “neo muhafazakar-neo liberal” bir çizgide yürümek istediğini gösteriyor.

Ancak bu yürüyüşü bugünden yarına beklemeyin derim. Kuluçka süresi uzun olacak. Bana bu bilgileri veren arkadaşım “Süleymaniye’nin temeli otursun diye 7 yıl bekledi Sinan” dedi. Ben de güldüm. “Mimar Sinan Türkiye’de siyaset yapmıyordu, asırlarca dayanacak bina yapıyordu” dedim.”