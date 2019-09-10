Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış: Birçok sıkıntı var ve herkes...

Adı yeni parti ve AK Parti’den istifa edeceği iddialarıyla gündeme gelen Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, 2019-2020 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dilerken, eğitimde ciddi sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Adı yeni parti iddialarıyla gündeme gelen ve AK Parti’den istifa edeceği iddia edilen Çelik, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Milli Eğitim Eski Bakanı Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bugün 2019-2020 öğretim yılına başlayan öğretmen ve öğrencilerimize başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Eğitim alanında birçok sıkıntı var ve herkes bunun farkında; ancak mühim olan, imkansızlıklar içinde başarıyı mümkün kılmaktır. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.”