Yeni parti kuruluyor! Mustafa Destici'den ilk açıklama geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muharrem Sarıkaya’nın sunduğu programa katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici partisinin eski genel başkan yardımcısı Remzi Çayır’ın BBP’den ayrılarak “Milli Yol” isimli parti kurması hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Mustafa Destici’nin Muharrem Sarıkaya’nın sorularına verdiği yanıtlar:

Erken seçim bekliyor musunuz?

Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, seçimin Haziran 2023’te olacağını… Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de açıkladı, ben de açıkladım. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın kararı 2023 Haziran ayında yapılması yönünde. Meclis’teki diğer partilerimizin oyları seçim kararı almaya zaten yeterli değil.

Çok fazla parti olmadı mı Meclis’te, 14 parti oldu. Oysa ki başkanlık sistemine geçtiğimizde daha az parti kalacaktı.

Olsun ama bakın bu istikrarı bozan bir şey değil. Temsilde adaleti sağlıyor ama istikrarı bozmuyor.

Sizin içinizden de bir grup ayrılıyor değil mi? Milli Yol Partisi diye bir şey mi kuruyorlar?

Yok, bizim içimizden diyemeyiz yani. Büyük Birlik Partisi yılbaşından bu tarafa üye sayısını 3’e katlamış bir parti. Teşkilatını yüzde yüze tamamlamış olan bir siyasi partidir ve büyüyen bir partidir. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi’nin bölünmesi gibi şeyler söz konusu değildir. Büyük Birlik Partisi güçlü bir şekilde yoluna devam eden partidir.