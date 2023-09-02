Yeni parti kuruldu! Genel Başkan'dan bomba açıklama: Beklentimiz yok

YERLİ ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Birilerinin taşın altına elini koyması, vatan için yola çıkması lazımdı. İşte biz bunu yaptık. İlk defa siyasete giren kurucularımızla hiçbir makam, mevki hırsı olmayan arkadaşlarımız ile bu partiyi kurduk. Adımızı Atatürk'ten aldığımız ilhamla 'Yerli ve Milli' koyduk" dedi.

Türkiye'nin 129'uncu siyasi partisi olan YMP Genel Genel Merkezi, Ankara'da düzenlenen törenle açıldı.

Genel Başkan Teoman Mutlu, "28 Mayıs seçimlerinden sonra ülkeye bir karamsarlık çöktü. Bütün partiler ve liderler maalesef sınıfta kaldı. AK Parti hiçbir başarı göstermeden, hatta başarısızlığının zirvesindeyken seçim kazandı. Çünkü muhalefet hiç birbirine benzemeyen fikir ve liderleri ile masa kurdular. Bu masa sonra kasaya dönüştü. Daha sonra da malum beklenen yenilgi geldi. Siyasette fikir, gönül birliği olmadan ittifak olmaz. Sadece, 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun' diyerek politika asla yapılmaz. Halka güven duygusu vereceksiniz. Halk daima istikrarı seçer, mevcut iktidara oy vermeye devam eder. Nitekim halk darmadağın ve birbirini yiyen muhalefete güvenmedi belki de istemeye istemeye tekrar AK Parti'yi seçti. Bu umutsuz ve karanlık dönemde bir şeyler yapmak lazımdı. Birilerinin taşın altına elini koyması, vatan için yola çıkması lazımdı. İşte biz bunu yaptık. İlk defa siyasete giren kurucularımızla hiçbir makam, mevki hırsı olmayan arkadaşlarımız ile bu partiyi kurduk. Adımızı Atatürk'ten aldığımız ilhamla 'Yerli ve Milli' koyduk. Cumhuriyeti ve vatan bütünlüğünü korumaya, Atatürk ilkelerini sonuna kadar yaşatmaya yemin ettik" diye konuştu.

Siyasetin savaşmak olmadığını, vatan için en iyisini yapma yarışı olduğunu kaydeden Mutlu, "Barış ve saygı ile yapılan tatlı bir rekabettir. Hükümetimiz seçimle gelmiştir, saygı esastır. Dışarıda hükümetimizi sonuna kadar destekleriz, çünkü biz milliyiz. İçeride her yanlışına da ölümüne karşı çıkarız, çünkü biz yerliyiz. Halkımız zaman geçtikçe, Yerli ve Milli Parti'yi tanıdıkça, 'aranan kan bulunmuştur' diyerek sevinç çığlıkları atacaktır. Herkese ilan ediyoruz; kendimiz için hiçbir beklentimiz yok. Kuruluş ve yaşam amacımız şunlardır; Atatürk ilkeleri ışığımızdır. Anayasa'nın ilk 4 maddesine kimse dokunamaz. Mavi Vatan ve Anadolu topraklarından asla taviz vermeyiz. Evlatlarımızı anneler yetiştiriyor, kadın haklarında evrensel hukuk kuralları aynen uygulanacaktır. Çocuklar ve gençler bizim göz bebeğimizdir. Onların güvenliği, huzuru ve eğitimi boynumuzun borcudur. ve son olarak tekrar altını çiziyorum; adalet adalet adalet. Adalet kutup yıldızı gibidir. Diğer bütün yıldızlar onun etrafında döner. Lütfen bizi izlemeye devam edin, lütfen bizi başka partiler ile mukayese bile etmeyin. Biz iddialıyız, yerliyiz, milliyiz. Kısacası biz siziz, siz de bizsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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